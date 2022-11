Bolsonaro ingresa en el hospital tras presentar dolor abdominal

(Bloomberg) -- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado en un hospital de la capital del país luego de sentir dolor en la región donde fue apuñalado hace cuatro años, según el diario O Estado de S.Paulo.

El líder conservador, que perdió su candidatura a la reelección ante su contrincante de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, el mes pasado, se está sometiendo a pruebas para determinar si será necesaria una cirugía, informó el periódico, citando a personas de su gabinete.

Bolsonaro ha tenido media docena de cirugías desde el apuñalamiento que casi le quita la vida un mes antes de las elecciones de 2018. Algunos de esos procedimientos estaban destinados a tratar una hernia que se desarrollaba en el sitio de las operaciones.

Nota Original:Brazil’s Bolsonaro Admitted to Hospital With Abdominal Pain

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.