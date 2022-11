Autoridad electoral de Cuba declara "listo" al país para los comicios locales

La Habana, 23 nov. El Consejo Electoral Nacional (CEN) de Cuba declaró este miércoles que el país está "listo" para los comicios locales del 27 de noviembre, a la que están llamados más de ocho millones de personas para elegir a sus delegados de base (concejales de barrio).

"El país está listo para desarrollar ese ejercicio de votación democrática que nos va a llevar a elegir a los representantes de sus comunidades y circunscripción", afirmó la presidenta de la CEN, Alina Balseiro Gutiérrez, durante una comparecencia en la televisión estatal.

La máxima autoridad electoral de la isla dijo que "es una fortaleza que a tres días de realizada la prueba dinámica (el pasado domingo, para comprobar los preparativos) que el país esté listo para desarrollar ese ejercicio".

"La privacidad y las condiciones están creadas" para enfrentar el próximo domingo el acto electoral convocado para elegir a los 12.427 delegados municipales entre los 26.746 que fueron nominados por los vecinos de sus circunscripciones, aseguró.

Recordó que se vota "por uno solo de los candidatos" propuestos que pueden dos mínimo y máximo de ocho en cada circunscripción.

Además precisó que el próximo 4 de diciembre se celebrará una segunda vuelta en aquellas circunscripciones en las que ninguno de los candidatos obtuviera más de la mitad de los votos validos.

Activistas y opositores han criticado que los candidatos no pueden presentarse libremente, que no está permitido hacer campaña y que el proceso electoral no es verificable.

Con esta votación Cuba inicia un ciclo electoral que culminará en 2023 con los comicios a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), órgano que tendrá que designar al próximo presidente del país, cargo al que puede postularse para un segundo mandato el incumbente, Miguel Díaz-Canel.

De acuerdo con la Constitución cubana, los delegados conforman el nivel administrativo más próximo al ciudadano y su función es similar a la de los concejales de barrio.