Algunos miembros Banxico respaldarían alzas de tasa más lentas

(Bloomberg) -- Algunos miembros de la Junta del banco central de México señalaron que estarían dispuestos a desacelerar el ritmo de aumento de las tasas de interés, especialmente si la inflación muestra signos de enfriamiento.

Este mes, cuatro de los cinco miembros de la Junta votaron por aumentar la tasa de interés clave en tres cuartos de punto porcentual al 10% en la reunión del 10 de noviembre, mientras que un miembro, Gerardo Esquivel, votó a favor de un aumento de medio punto.

En las minutas de la reunión de noviembre del banco, publicadas el jueves, Esquivel elaboró su argumento a favor de aumentos más lentos, diciendo que un ajuste monetario excesivo podría poner en riego la estabilidad financiera y macro, al tiempo que la fortaleza del peso reduce el riesgo de subir las tasas de interés a un ritmo más lento que el de Estados Unidos.

“No parece necesario apretar mucho más”, dijo Esquivel, según la minuta. “Lo que se requiere es permitir que continúe operando la postura de política monetaria restrictiva alcanzada, que opera con rezago”.

Un miembro, del que no se especificó el nombre, dijo que disminuir el ritmo de incrementos “solo debería considerarse cuando mejore el panorama inflacionario, particularmente del componente subyacente”.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Victoria Rodríguez, el banco ha elevado las tasas de interés tres cuartos de punto porcentual en cada una de sus últimas cuatro reuniones. A medida que la presión inflacionaria muestra signos de relajación en América Latina, los economistas pronostican que México, Perú y Colombia se acercan al final de la fase más pronunciada de ajuste monetario en sus historias, mientras que las autoridades de Brasil y Chile ya terminaron la suya.

Los analistas encuestados por la unidad de Citi en México estiman que el banco subirá su tasa en medio punto porcentual, a 10,5%, en su reunión de diciembre.

Banxico, como se le conoce al banco central de México, ha estado luchando contra la inflación, que alcanzó este año su nivel más alto en dos décadas, en tanto que los responsables políticos también están preocupados por el aumento de las expectativas de inflación.

La inflación anual en octubre se desaceleró al 8,4% desde el 8,7% del mes anterior. Aun así, los responsables de política monetaria expresaron su preocupación por el aumento en la inflación subyacente, que pretende seguir las tendencias subyacentes al excluir los precios más volátiles.

Desacoplamiento de la Fed

Las minutas también reflejaron el debate interno sobre qué tan cerca debe seguir Banxico de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esquivel dijo que la desvinculación tendría “riesgo mínimo” por el momento. Otro consejero dijo que “la sincronización de los ciclos monetarios entre México y EE.UU. está condicionada al tipo de choques que se enfrenten, y por tanto no es mecánica”.

Un miembro dijo que sería posible desacoplarse solo cuando “la dinámica inflacionaria diverja o haya certeza sobre la tasa terminal de la Reserva Federal”, y se mostró partidario de mantener un diferencial de al menos seis puntos porcentuales sobre EE.UU.

A principios de este mes, el economista ganador del premio nobel Paul Krugman dijo que igualar a la Fed tiene sentido por ahora, pero que Banxico debería cambiar de rumbo si las condiciones económicas de México se desvían o si EE.UU. toma el camino político equivocado.

La propia Fed también está considerando moderar el ritmo de las alzas de tasas, según las minutas de su reunión de noviembre publicadas esta semana.

Nota Original:Some Mexico Policymakers Signal They May Back Slower Rate Rises

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.