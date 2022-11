Un donante de esperma en internet engendró más de 80 niños en Países Bajos

La Haya, 23 nov. Un neerlandés que donó su esperma a diferentes mujeres con las que contactó a través de internet engendró al menos 80 niños en Países Bajos, según una investigación del diario neerlandés De Stentor, que habló con madres que tratan de reunir a otras afectadas que usaron el semen de este mismo hombre.

El hombre en cuestión, al que se refieren con el nombre de Leon, murió recientemente de un cáncer de esófago, pero antes de fallecer le confesó a su hermano la existencia de una lista de mujeres a las que ayudó a quedarse embarazadas con inseminación por donación de esperma, y este se puso en contacto con algunas de ellas.

Las afectadas, entre ellas Suzanne y Nina, han creado un grupo de Facebook que ya tiene 80 miembros, todas mujeres que tienen hijos de máximo 14 años concebidos con semen de Leon, que usó varios seudónimos en internet cuando ofreció su esperma a mujeres que estuvieran buscando donantes.

“Mirándolo ahora, ignoré muchas señales: yo quería un hijo más que nada en el mundo y él fue capaz de hacer eso realidad. Lo veía todo de color rosa y era una ingenua. Tengo antecedentes psiquiátricos y no quería que me juzgara una clínica. Por eso decidí buscar un donante en internet. Nos pusimos en contacto por teléfono y hablamos por correo durante dos meses. Estaba muy involucrado y comprensivo”, señaló Suzanne.

Según le aseguró, él tenía dos hijas propias, había engendrado cinco hijos a través de donación de esperma a otras mujeres, y su donación a Suzanne sería la sexta “y la última”.

“Me di cuenta de que podía mentir sobre esto, que no se podía verificar. Le pedí pruebas de que no tenía enfermedades de transmisión sexual y su DNI. Ponía un nombre diferente, pero sus iniciales coincidían. Entendí que no quería usar su apellido real en Internet”, justifica Suzanne, que tuvo dos hijos por donación de esperma de Leon.

Nina lo conoció en una web para futuros padres, le prometió que había donado esperma a otras cuatro mujeres, y que ella sería la quinta, y la visitó cuando estaba ovulando para entregarle el esperma y que ella misma se pudiera inseminar.

“Esa noche, tuve una imagen diferente de él. Se suponía que iba a venir por la tarde, pero llegó en medio de la noche. Se negó a quitarse la mascarilla, incluso cuando le pedí ver su rostro un poco mejor. Usó a su abuela enferma como excusa”, asegura Nina. Logró quedarse embarazada de un niño.

Suzanne cree que la lista de mujeres afectadas es aún mayor que las 80 que están ahora en contacto a través de Facebook, y advirtió de que “espera que esta historia sirva como advertencia a las mujeres que quieren convertirse en madres solteras” a través de donación de esperma.

Además de este caso, al menos diez ginecólogos neerlandeses han usado su propio semen sin conocimiento de las mujeres que querían quedarse embarazadas en clínicas de fertilidad de Países Bajos, mientras, un récord de 1.415 personas nacidas por donación de esperma buscaron en el último año información genética sobre su padre biológico. EFE

ir/cat/fpa