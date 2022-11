LISTA MUNDIAL QATAR 2022

Miércoles 23 de febrero de 2022.

FÚTBOL

ESPAÑA-COSTA RICA

DOHA — En un debut casi perfecto, España firma una goleada histórica que deja en claro sus intenciones de la Copa Mundial. La Roja arrasa 7-0 a Costa Rica por el Grupo E para plantarse como candidata al título. Ferran Torres anota dos veces dentro de un recital de fútbol colectivo y voracidad goleadora. Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata también remecieron las redes. Por Juan Zamorano. 348 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ALEMANIA-JAPÓN

DOHA — Los suplentes Ritsu Doan y Takuma Asano perforan las redes en la recta final del partido para que Japón le dé la vuelta al marcador y doblegue 2-1 a Alemania en la Copa del Mundo. Alemania vuelve a arrancar con el pie izquierdo en un Mundial. Hace cuatro años, como campeona defensora en Rusia, cayó ante México en el debut y se despidieron a las primeras de cambio. Por Ciarán Fahey. 482 palabras. AP Fotos ENVIADO.

MARRUECOS-CROACIA

JOR — Croacia no sabe romper el entramado defensivo de Marruecos y debe contentarse con un empate 0-0 ante el seleccionado norteafricano al abrir el Grupo F. Marruecos maniata al capitán croata Luka Modric, laureado como el mejor jugador del pasado Mundial en el que llevó a su país a la final que perdió ante Francia. Por Gerald Imray. 311 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ARGENTINA-¿Y AHORA?

DOHA — Tras el inesperado traspié en el debut del Mundial, Argentina quedó en la cornisa y con riesgo de eliminación si pierde ante México el próximo sábado. Ante este escenario impensado, su técnico Lionel Scaloni está ante una disyuntiva: respetar la titularidad de los derrotados, entre ellos varios de los campeones de la Copa América, primer título en 28 años, o barajar de nuevo. Las dos opciones conllevan su riesgo. Por Débora Rey. 694 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

TITE-ARGENTINA

DOHA — El técnico de Brasil, Tite, cree que el inesperado tropiezo de su clásico rival sudamericano Argentina en el debut del Mundial debe servir de lección porque demuestra que no hay oponentes fáciles en la Copa del Mundo. El estratega del pentacampeón defiende también el baile de sus dirigidos en el festejo de los goles. Por Débora Rey. 300 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ARABIA SAUDI-SORPRESA

DOHA — Con un plantel de jugadores que militan en la liga doméstica y un técnico francés, el impactante triunfo de Arabia Saudí sobre Lionel Messi y Argentina pone a la selección en el centro de la atención internacional. No tiene una gran estrella como Messi o Cristiano Ronaldo y la mayoría de los jugadores integraron el plantel que disputó el Mundial 2018. El francés Hervé Bernard era conserje y tenía su propia empresa de limpieza antes de lanzarse como entrenador trotamundos. Por Anne M. Peterson. 548 palabras. ENVIADO.

MÉXICO-PANORAMA

DOHA — Apenas el sorteo determinó un nuevo duelo entre Argentina y México en el Mundial, el Tri apuntó al compromiso con particular interés. Ahora, el cruce del próximo sábado reviste dimensiones de “vida o muerte”. Para ambos. Los mexicanos empataron 0-0 ante Polonia en su presentación el martes y ahora su permanencia en Qatar dependerá en gran medida de lo que hagan ante la Albiceleste, sus verdugos en dos de los últimos cuatro mundiales. Por Carlos Rodríguez. 453 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MÉXICO-DEBUTANTES

DOHA — Amén de conjurar la maldición del quinto partido, Gerardo Martino asumió el encargo de lanzar un recambio generacional en México. Luego del primer partido en el Mundial de Qatar, el técnico argentino del Tri va por buen camino con esa tarea. En el empate 0-0 ante Polonia, siete de los 14 jugadores utilizados por Martino acumularon sus primeros minutos en una Copa del Mundo. Por Carlos Rodríguez. 488 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BRASIL-SERBIA

DOHA - Neymar no ha hablado en público desde que llegó al Mundial. Y no ha tenido que hacerlo porque sus intenciones son claras. Brasil iniciará su andadura en Qatar contra una Serbia que no ha cumplido las expectativas en los grandes torneos. Por Andrew Dampf. 614 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

URUGUAY-COREA DEL SUR

DOHA — Diego Alonso pregona que hay una cosa que distingue al jugador uruguayo: La selección es prioridad. El nuevo timonel que sustituyó al legengario Óscar Washington Tabárez para salvar las eliminatorias en el tramo final, remarcó ese aspecto en la víspera del debut de la Celeste contra Corea del Sur en la Copa del Mundo, y en una referencia que se dirigía, principalmente, a los históricos del equipo. Por Juan Zamorano. 650 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

URUGUAY-GODÍN

DOHA — Diego Godín escuchó en los últimos tiempos cada vez más críticas y llamados a que diera un paso al costado con la selección. Una rebelde lesión de tendinitis lo agobió a medida que se acercaba la Copa del Mundo. Sin embargo, el veterano capitán de la Celeste logró recuperarse a tiempo y podría seguir consolidándose como el jugador con más partidos disputados con la selección dos veces campeona del mundo en Qatar. Por Juan Zamorano. 361 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

PORTUGAL-GHANA

DOHA — Cristiano Ronaldo está en el punto de mira en el inicio de su quinta, y probablemente última, Copa del Mundo con Portugal. No parece tener nuevo equipo, por lo que su desempeño en Qatar podría ser decisivo. Podría haber superado su mejor momento, pero sigue siendo uno de los rematadores más letales. Por Steve Douglas. 494 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

SUIZA-CAMERÚN

DOHA - Pese a ser su primer partido en el Mundial, el duelo entre Suiza y Camerún se presenta como una oportunidad imprescindible para ganar en un complejo grupo. Con un Brasil lleno de talento y una robusta Serbia completando el Grupo G, ganar los tres puntos el jueves se antoja clave para avanzar. Por Graham Dunbar. 462 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

FRANCIA-HERNÁNDEZ

DOHA — Francia pierde a otro de los integrantes del equipo que ganó el Mundial de 2018. Lucas Hernández sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha ante Australia y no estará en la defensa del título en Qatar. 300 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ALEMANIA-GESTO

DOHA - Los jugadores de la selección de Alemania se tapan la boca en la foto de equipo antes de su primer partido en el Mundial en una aparente protesta contra las acciones de la FIFA acerca de sus planes de portar un brazalete antidiscriminación contra la nación anfitriona, Qatar. Por Ciarán Fahey. 463 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

DINAMARCA-FIFA

DOHA — El fútbol europeo muestra de nuevo su frustración con el presidente de la FIFA Gianni Infantino en el Mundial. Esta vez, las muestras de descontento llegan desde el campamento de Dinamarca, que promete negarle el voto a Infantino, postulado sin oposición en busca de reelegirse en marzo. Por Grahm Dunbar. 432 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

__

Si tienen alguna pregunta sobre los despachos enviados o pedidos de cobertura de alguna noticia, pueden llamar al (212) 621-1645 o escribirnos a deportes@ap.org. Para consultas sobre fotografías favor comunicarse al teléfono (5255) 3300-7640 o al correo electrónico latamphotodesk@ap.org