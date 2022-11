Economía EEUU muestra signos desaceleración por efecto alzas Fed

(Bloomberg) -- El miércoles, nuevas evidencias señalaron una desaceleración de la economía estadounidense y un enfriamiento del mercado laboral que sugieren que las fuertes alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal están empezando a tener un impacto más amplio.

La actividad empresarial se contrajo por quinto mes consecutivo en noviembre y las solicitudes de subsidios por desempleo aumentaron la semana pasada a un máximo de tres meses. Si bien la confianza del consumidor y las ventas de casas nuevas mejoraron, ambas permanecen deprimidas e indican un menor interés a gastar y una demanda de vivienda moderada.

Al mismo tiempo, otro informe mostró un repunte sólido en los de bienes de capital y embarques que ayudarán a alimentar lo que se proyecta será un crecimiento firme en el cuarto trimestre.

“Vemos signos de enfriamiento en el mercado laboral y, en general, las encuestas empresariales apuntan a un debilitamiento del impulso de la economía”, dijo Daniel Silver, economista de JPMorgan Chase & Co., en una nota. “Pero los datos fuente del PIB han sido sorprendentemente alcistas en las últimas semanas”.

La campaña de ajuste monetario más agresiva de la Fed desde la década de 1980 ha tenido hasta ahora un efecto bastante limitado sobre la demanda en general, pero los datos del miércoles muestran señales tempranas de que algunas de las partes más resistentes de la economía están comenzando a debilitarse.

Eso podría persuadir a algunos encargados de la política monetaria de que no solo es apropiado desacelerar pronto el ritmo de ajuste, sino que también agrega un giro al debate sobre cuánto más subirán las tasas de interés.

Hasta ahora, el mercado laboral ha demostrado ser resistente a los efectos de las mayores tasas de interés, lo que se refuerza con un desempleo históricamente bajo. Pero el número de desempleados que han recibido beneficios durante una semana o más aumentó al nivel más alto desde marzo, respaldando las expectativas de muchos economistas de que el desempleo crecerá el próximo año.

Los estadounidenses están empezando a sentir lo mismo. Las expectativas de desempleo están en el peor nivel desde 2011, según la lectura final de noviembre de la encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan.

Las empresas muestran signos continuos de desaceleración del impulso. La medida de actividad de S&P Global cayó al segundo nivel más bajo desde el período inmediatamente posterior a la pandemia.

Eso discrepa de un informe del Departamento de Comercio que mostró que los pedidos de equipos comerciales repuntaron fuertemente el mes pasado. Los envíos de los llamados bienes de capital básicos, un referente de la inversión empresarial en el informe del PIB, aumentaron al máximo desde principios de año.

Las ventas minoristas de octubre, que registraron el mayor aumento en ocho meses, todavía son un buen augurio para el crecimiento económico. Pero se espera que los efectos acumulativos del aumento de las tasas de interés pesen sobre la inversión futura.

El mercado inmobiliario, sin embargo, está en recesión. Aunque las ventas de casas nuevas aumentaron inesperadamente el mes pasado, los datos son extremadamente volátiles y el aumento fue impulsado principalmente por la zona sur del país. Por lo demás, el mercado se ha ido deteriorando todo el año debido a una fuerte alza de las tasas hipotecarias, las que se han reducido algo en las últimas semanas.

Nota Original:US Economy Shows Signs of Slowing as Fed Hikes Filter Through

--Con la colaboración de Reade Pickert y Augusta Saraiva.

