Disminuyen expectativas de inflación a corto plazo de EE.UU.

(Bloomberg) -- Los consumidores estadounidenses redujeron sus expectativas de inflación a corto plazo en la segunda quincena de noviembre, lo que contribuyó a reforzar la confianza.

Los consumidores esperan que los precios suban a un ritmo anual del 4,9% durante el próximo año, frente al 5,1% previsto a principios de mes, según la encuesta final de noviembre de la Universidad de Michigan. Los datos publicados el miércoles indican que los precios seguirán aumentando un 3% en los próximos cinco a diez años.

“La incertidumbre sobre estas expectativas se mantuvo en un nivel elevado, lo que indica que la estabilidad general de estas expectativas puede no perdurar necesariamente”, dijo Joanne Hsu, directora de la encuesta, en un comunicado.

El índice de sentimiento mejoró hasta 56,8 desde los 54,7 de principios de noviembre. La mediana de estimaciones de economistas en una encuesta de Bloomberg apuntaba a 55.

La Reserva Federal ha subido las tasas de interés al ritmo más rápido desde la década de 1980 para controlar la mayor inflación en décadas. Las minutas de la reunión de este mes del banco central podrían arrojar luz sobre el nivel de las tasas cuando sean publicadas el miércoles.

Si bien el crecimiento de los precios al consumidor se enfrió más de lo previsto el mes pasado, la inflación sigue siendo extremadamente elevada y, con el doble golpe de los altos costos de endeudamiento, causa tremendas dificultades para muchos estadounidenses. Más del 40% de los consumidores informaron que su nivel de vida se ha visto afectado por la inflación, según la encuesta.

Aunque los índices de condiciones actuales y las expectativas de los consumidores mejoraron respecto a los niveles preliminares, todavía son históricamente débiles. Los precios de la gasolina bajaron a lo largo del mes, lo que tiende a impulsar la confianza.

A pesar de una tasa de desempleo históricamente baja, las expectativas de desempleo están en el peor nivel desde 2011, dijo Hsu.

“Si las expectativas sobre los mercados laborales siguen deteriorándose, es probable que la demanda de los consumidores les siga, sobre todo porque los consumidores recurren a sus ahorros y expresan su reticencia a pedir préstamos bajo los crecientes costo de créditos”, dijo.

Nota Original:US Short-Term Inflation Expectations Retreat, Boosting Sentiment

--Con la colaboración de Reade Pickert y Kristy Scheuble.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.