Modric resta importancia a rumores sobre nueva racha de Croacia en el Mundial

Por Martin Petty

RAYÁN, Qatar, 22 nov (Reuters) - El capitán de Croacia, Luka Modric, trató el martes de acallar las primeras conversaciones sobre una repetición de la asombrosa campaña de su país en el Mundial 2018, y dijo que las comparaciones eran distracciones inútiles de los duros partidos que se avecinan.

Modric fue el mejor jugador del Mundial de Rusia, cuando Croacia desafió los pronósticos para llegar a la prórroga en tres partidos eliminatorios antes de perder la final ante Francia.

Para volver a conseguirlo, Croacia necesitará un buen comienzo el miércoles contra Marruecos, su primer rival del Grupo F, antes de enfrentarse a Canadá y Bélgica.

"Definitivamente, lo que hemos vivido en 2018 en Rusia es inolvidable e imborrable en mi mente. Otros pueden seguir hablando de ello, pero nosotros tenemos que dejarlo a un lado y concentrarnos en lo que tenemos por delante", dijo Modric en rueda de prensa.

"Muchos jugadores del Mundial de Rusia 2018 no están aquí, tenemos jugadores nuevos, jóvenes de calidad con sangre fresca y energía (...) este es un nuevo torneo y tenemos que verlo así".

La clasificación de Croacia para el Mundial fue sin sobresaltos. La selección quedó primera en su grupo de la Liga de Naciones de la UEFA por delante de Francia y las casas de apuestas la siguen dando como favorita en Qatar.

Pero lo que quiere el ganador del Balón de Oro 2018 es justamente poca publicidad. Modric dijo que es importante respetar a los rivales, incluido Marruecos, y describió a los jugadores como fenomenales y muy motivados.

"Tenemos que mantener una actitud modesta y no hacer grandes promesas (...) estoy preparado físicamente y me encuentro en gran forma. Estoy sano, pero hacer comparaciones con otros Mundiales no tiene sentido", aseguró.

A sus 37 años, Modric sigue manejando el mediocampo del Real Madrid y no ha hablado de su retirada, pero cuando se le preguntó por la promesa de Cristiano Ronaldo de retirarse definitivamente si Portugal gana el Mundial, Modric dijo que él haría lo mismo.

"Si esto sucede sería genial. Me retiraré si ganamos", dijo. (Reporte de Martin Petty, editado en español por Daniela Desantis)