Emiratos Árabes se propone duplicar su PIB en los próximos 10 años

Dubái, 22 nov. El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) se puso hoy como objetivo duplicar su producto interior bruto (PIB), valorado en alrededor de 400.000 millones de dolares, para 2031, en el marco de un programa de reformas para los próximos diez años, informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

El programa, llamado "We Are the Emirates 2031", fue anunciado hoy por el primer ministro emiratí, Mohamed bin Rashid, y estipula que en los próximos diez años el PIB del país crezca hasta los 3 billones de dirhams emiratíes (unos 816.750 millones de dólares al cambio actual).

Para alcanzar esta meta, el Gobierno emiratí también se ha propuesto aumentar las ganancias por exportaciones petroleras hasta los 800.000 millones de dirhams (unos 218.000 millones de dólares), además de aumentar la contribución del sector turístico al PIB a 122.512 millones de dólares.

Asimismo, también pretende elevar el valor del comercio exterior a poco más de un billón de dólares.

Además de la mejora de otros indicadores económicos, Emiratos también se propone estar entre los primeros diez países del mundo del Índice de Desarrollo Humano (IDH), en el que actualmente ocupa la posición 26, y también entre los primeros diez del Índice de Seguridad Alimentaria.

Emiratos es el sexto mayor productor de petróleo del mundo y cuenta con alrededor de 100.000 millones de barriles de reservas de crudo, el 96 % de las cuales se encuentran solo en el rico emirato de Abu Dabi.

Al igual que sus vecinos, Emiratos está tratando de diversificar su economía, casi dependiente al completo de las exportaciones de crudo, con el desarrollo del turismo y del sector privado y financiero, lo que ha convertido a la ciudad de Dubái en un centro de inversiones internacional.

Asimismo, Emiratos también quiere convertirse en el primer país árabe en alcanzar las cero emisiones netas, algo que ha convertido en una prioridad nacional, y actualmente está centrando sus esfuerzos para producir y comercializar hidrógeno verde y azul. EFE

