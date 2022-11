Czeslaw Michniewicz: “Lewandowski no falló en el entrenamiento, esto pasa”

Doha, 22 nov. El seleccionador polaco, Czeslaw Michniewicz, lamentó la “oportunidad extraordinaria” que erró Robert Lewandowski al desaprovechar un penalti en el minuto 58 a pesar de no haber fallado en el entrenamiento del lunes, pero señaló que “esto pasa” porque “el fútbol es así”.

“Ayer en el entrenamiento estuvo entrenando penaltis. Nunca los falló, pero esto pasa. Hay jugadores excepcionales que fallan penaltis. El fútbol es así. Lewandowski deseaba anotar un gol en este Mundial, pero no ha sido sencillo para él con centrocampistas muy físicos que le han impedido llegar al balón”, dijo en rueda de prensa tras el 0-0 contra México.

“He hablado con él y le he dicho que sé cómo es sentirse así, como capitán, si fallas un penalti. Tenemos un monitor en el vestuario y hemos visto las repeticiones. Tiene que asumir lo que ha pasado. Yo no tengo que decirle lo que hacer o no. Él sabe lidiar con la situación”, añadió.

Además, el técnico polaco destacó la dificultad del partido y que este punto, tras la victoria por 1-2 de Arabia Saudí frente a México, les hace depender totalmente de ellos mismos.

“Ha sido un partido bastante complicado contra un rival muy difícil. Es una pena no haber podido marcar gol en una oportunidad extraordinaria. Fue un partido muy reñido sin muchas oportunidades por cada lado. Nos deja con sensaciones encontradas. Con el empate tenemos alguna oportunidad. Hemos conseguido un punto y nos toca analizar nuestro partido contra México y analizar a Arabia Saudí para nuestro siguiente partido”, comentó.

“Cuando tienes un penalti casi en el minuto 60 y lo fallas… hubiese sido el momento idílico. Es una lástima, pero todavía tenemos tiempo para encontrar esos goles. Tenemos que confiar en nuestras opciones. Este punto no determina nada, pero todo depende de nosotros”, insistió.

EFE

