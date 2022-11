Morata: "Estoy estupendo"

Doha, 21 nov. Álvaro Morata confirmó que ha superado las molestias en la cadera con las que se incorporó a la concentración de la selección española y el resfriado que le afectó el domingo en la Universidad de Catar, y aseguró que está "volando" físicamente, preparado para el debut de España ante Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022.

"Estoy estupendo. Tuve un sustituto en el último partido de Liga contra el Mallorca. Desde ahí tuvimos un amistoso que no servía para nada arriesgar. Me preparé con los preparadores y desde que llegué aquí estoy volando. Me siento perfecto", manifestó en un acto promocional de la Federación.

Morata hizo una lectura positiva del papel del seleccionador Luis Enrique Martínez como 'streamer' tras realizar sus tres primeros directos nocturnos desde la concentración de la selección. "No me parece mal, el mundo evoluciona y hay muchas pequeñas dudas que él resuelve con toda la naturalidad del mundo".

En la presentación del acuerdo de la Federación con una empresa de realidad virtual, Morata eligió a delanteros española como "Fernando Torres, Villa, Morientes o Raúl", para jugar como compañero de delantera en el metaverso.

"Es el futuro y el de la selección es brillante. Todo evoluciona y lo siguiente será crear un Mundial en el metaverso. Es súper interesante para que podamos interactuar con gente de otras partes del mundo, hacer encuentros con aficionados. Es increíble sentir cerca a gente de todo el mundo estando en casa". EFE

