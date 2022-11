Cuartos de final: ¿quiénes son los favoritos?

Málaga, 21 nov. El partido Australia-Países Bajos abre este martes los cuartos de final de la Copa Davis de tenis, que continuarán el miércoles con el Croacia-España y se completarán el jueves con los enfrentamientos Italia-Estados Unidos y Alemania-Canadá, todos en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga.

Pese a lo imprevisible que resulta toda eliminatoria de la Davis, así se presentan los cuatro cruces de cuartos:

.

AUSTRALIA-PAÍSES BAJOS: LA HISTORIA NO IMPORTA

Por historial, es el choque más desigual: el segundo país con más triunfos en la Davis, 28, se estrena contra otro que nunca la ha ganado. Pero, en el presente, las fuerzas están igualadas: los neerlandeses dieron la campanada al ganar el grupo D de clasificación, por delante de Estados Unidos, Kazajistán y Argentina; los 'aussies', en cambio, fueron segundos en el C, por detrás de Alemania.

No jugará en Málaga Nick Kyrgios, número 22 del mundo y que se declaró "no disponible" para la Davis. Alex de Miñaur (24) será la mejor baza australiana y no ha sido este 2022 un año brillante para él, con un único título, el de Atlanta.

Por Países Bajos, Botic van de Zandschulp (35) llega pleno de confianza tras su papel estelar en la fase anterior, en la que logró victorias de mérito sobre el estadounidense Taylor Fritz y el británico Cameron Norrie. En París perdió en primera ronda, pero si como jugador de equipo mantiene el nivel competitivo que mostró en la fase de grupos, el equipo europeo es favorito, más teniendo en cuenta que su pareja de dobles tiene mejor ránking que la rival.

Si decide el dobles, todo puede pasar: los australianos Matthew Ebden y Max Purcell, ganadores del Abierto de Australia, se las verán con Wesley Koolhog, número uno del mundo por parejas, y Matwe Middlekoop.

No hay precedentes en Copa Davis de esta eliminatoria.

.

CROACIA-ESPAÑA: CON EL FACTOR LOCAL PARA ESQUIVAR EL DOBLES

Los finalistas de 2021 contra los campeones de 2019: el cruce de cuartos Croacia-España tiene aroma a final, pero al equipo de Sergi Bruguera se le han complicado los planes tras la baja por lesión de Carlos Alcaraz, número uno mundial. Tampoco juega este año la Davis el número dos, Rafael Nadal. Con todo, el factor local debe volver a ejercer su peso y favorecer a España de forma decisiva,

Tres veces ha derrotado España a Croacia en la Davis. Pablo Carreño, Roberto Bautista, Albert Ramos y Pedro Martínez componen la lista de elegidos por Sergi Bruguera para los individuales. Marcel Granollers apuntalará el dobles, un partido que España debe evitar a toda costa: Mate Pavic y Nikola Mektic son la mejor pareja de doblistas de cuantas jugarán en Málaga, aunque acaban de perder la final de la Copa de Maestros de Turín.

Marin Cilic (17), líder del equipo croata, ha ganado a Carreño (13) en cuatro de sus cinco enfrentamientos, pero perdió en el último, en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Cilic es todo un 'hombre Davis': tiene un balance de 42 partidos ganados y 21 perdidos las 27 veces que ha sido nominado por su país. Borna Coric (26) y Borna Gojo (147) serán sus escuderos.

.

ITALIA-ESTADOS UNIDOS: TENIS DE CANTERA

Italia no clasificó a ningún jugador para las finales ATP, pero contó nada menos que con tres en las Next Gen. Una de las mejores canteras del tenis actual llega a Málaga mermada, tras las bajas por lesión de Jannik Sinner (15) y Matteo Berrettini, pero con la ilusión de tumbar al rey de la Davis, Estados Unidos, ganador en 32 ocasiones.

Lorenzo Musetti, de 20, y Lorenzo Sonego, de 27, son dos virtuosos del tenis que formarán equipo con el más curtido Fabio Fognini, probable doblista junto a Simone Bolelli, ganadores este año en Umag y Río. Fognini no se ha perdido una Davis desde 2008.

Enfrente, los estadounidenses tiene por fin opciones de ganar su primera ensaladera desde 2007. No se les ha dado bien el formato de grupos y este año lo han superado por primera vez en tres participaciones.

Mardy Fish cuenta con el cada vez más asentado Taylor Fritz, al que acompañarán Frances Tiafoe, Tommy Paul y Jack Sock. Los tres primeros son top-30, pero es Fritz quien termina la temporada con más brillo, en el puesto 9 y con una ajustada derrota, 7-6 y 7-6, ante Novak Djokovic en las semifinales de las finales ATP de Turín.

.

ALEMANIA-CANADÁ

Sin Alexander Zverev (12), convaleciente de distintas lesiones, Alemania ve reducidas sus opciones de ganar su primer título desde 1993.

Oscar Otte (67), Yannick Hanfmann (140) y Jan-Lennard Struff (151) son una apuesta mucho más discreta para los partidos individuales, frente a la amenaza que plantean los canadienses Felix Auger-Aliassime (6) -espléndido final de temporada, aunque en la Copa de Maestros solo ganó un partido, a Nadal- y Denis Shapovalov (18).

Pero los dobles son otro cantar: los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz llevan ocho partidos invictos en la Davis y decidieron todos los choques de la fase de grupos. Por Canadá, el capitán Frank Dancevic cuenta con el ex número 4 del mundo de dobles Vasek Pospisil para combinar con cualquiera de sus figuras. Salvo sorpresa, Canadá debe estar en semifinales. EFE

nam/ea