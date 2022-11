Robbie Williams defiende su actuación: "Sería hipócrita no tocar"

Doha, 19 nov. El cantante Robbie Williams, que actuará en durante la disputa del Mundial de Qatar 2022, defendió su intención de cantar y dijo que sería "hipócrita" rechazarlo.

Los cantantes que actuarán en Qatar están entredicho por el dudoso respeto por los derechos humanos que se profesa en el país, lo que ha llevado a Dua Lipa y a Rod Stewart a rechazar participar en los festejos de la Copa del Mundo.

Además, Maluma se marchó este sábado de una entrevista después de ser cuestionado dos veces por su participación en el evento y por su opinión sobre el respeto a los derechos humanos.

"Sería hipócrita no actuar", dijo Williams a la prensa inglesa. "No acepto ningún tipo de abuso, en cualquier parte, pero si no pudiéramos actuar en todos los países que no respetan los derechos humanos, no podría ni actuar en mi cocina", añadió.

Williams ya actuó en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de Rusia y ha estado vinculado con una aparición en la de este año, aunque su única actuación confirmada por ahora es el 8 de diciembre. EFE

