Calvo: "El que más me gusta de España no está, que es Sergio Ramos"

Doha, 19 nov. Francisco Calvo, defensa de la selección de Costa Rica, la primera rival de España en el Mundial de fútbol de Qatar 2022, manifestó este sábado en el estadio Al Ahli de Doha, donde el combinado centroamericano se entrenó por primera vez desde que llegó el viernes al país anfitrión, que el jugador español "que más" le "gusta" "no está, porque ése es Sergio Ramos".

"El que me gusta no está, que es Sergio Ramos. Para mí, en la posición que yo juego, es el que más me gusta; y no está. Y nada más", afirmó el zaguero del Konyaspor turco este sábado en la zona mixta del Al Ahli, el estadio en el que juega de local el equipo de idéntico nombre que, fundado en 1950, es el más antiguo de los disputan la liga catarí de fútbol.

"Me sorprendió (la ausencia del ex central del Sevilla y del Real Madrid, ahora en el Paris St. Germain), pero es algo que no me incumbe. Simplemente es un jugador al que siempre he seguido y me gusta su forma de jugar", comentó Calvo este sábado en Qatar. EFE

arh/sab