Venezuela evalúa planes de aprovechamiento de desechos con empresa china

Caracas, 18 nov. El Gobierno de Venezuela evalúa una propuesta de una empresa china de construir una planta para la transformación de residuos en energía, informó este viernes el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca.

"Los empresarios presentaron propuestas relacionadas con el aprovechamiento de los desechos sólidos, a través de una planta para la conversión de residuos en energía mediante la incineración", indicó el funcionario a través de Instagram.

Lorca sostuvo una reunión con representantes de la empresa Zhejiang Electric Power Design Institute CO LTD en Caracas, si bien no fue claro sobre la factibilidad de la propuesta.

"La idea es un proyecto interesante, que se suma a la visión ecosocialista que se maneja en Venezuela, con la intención de seguir apostando por la recuperación y preservación de los espacios naturales", agregó en la red social.

Venezuela no cuenta con plantas estatales de transformación de desechos y carece de políticas públicas para el aprovechamiento de residuos, en un país en el que la separación de la basura desde el hogar no es obligatoria ni se practica.

Organizaciones no gubernamentales y activistas del medio ambiente han alertado sobre el daño producido por la acumulación de desechos en numerosas playas y lagos del país caribeño, lo que está causando muertes de animales y pérdidas económicas para pescadores y poblaciones cercanas a estas fuentes de agua. EFE

