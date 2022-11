Un hombre intenta entrar en The New York Times empuñando un cuchillo

Nueva York, 17 nov. Un hombre intentó entrar este jueves en el edificio de The New York Times en Manhattan empuñando un cuchillo y exigió hablar con "la sección de política", informó al New York Post la Policía.

Con “un cuchillo en una mano y un animal de peluche en la otra” el hombre ingresó a la sede del tabloide en la Octava Avenida de Manhattan, señaló un portavoz de la policía de Nueva York.

Según la Policía, el hombre también cargaba un hacha.

No obstante, no hubo ninguna "pelea", ya que el hombre entregó el cuchillo a la seguridad del edificio.

Tras el incidente, el hombre fue llevado a un hospital para ser evaluado. EFE

