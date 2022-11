Lunes, 14 de noviembre de 2022 (04.00 GMT)

G20 CUMBRE

Biden y Xi se reunirán en Bali para encauzar la relación bilateral

Bali (Indonesia). El presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunirán hoy lunes en los márgenes del G20 en la isla indonesia de Bali con el objetivo de encauzar la relación bilateral y evitar que la rivalidad entre las dos potencias desemboque en conflicto.El encuentro se producirá a las 17.30 hora local (09.30 GMT) en un hotel en Bali y los dos líderes, acompañados por sus asesores, contarán con traducción simultánea, detallaron este lunes funcionarios estadounidenses en una conferencia de prensa telefónica.

ASEAN CUMBRE

Biden hace frente común con sus aliados en el Indopacífico

Nom Pen. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó este domingo su asistencia a la cumbre de Asia Oriental en Camboya para reunirse con sus aliados en la región y hacer frente común ante la guerra de Ucrania y la hegemonía de China. Biden se reunió hoy con los mandatarios de Australia, Japón y Corea del Sur en Nom Pen, donde se celebraron la cumbre y algunas bilaterales en el marco del encuentro de líderes anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). La división se hizo palpable en la cumbre de Asia Oriental, donde los mandatarios de la región no consensuaron un comunicado final conjunto debido a la oposición de Rusia.

COP27 CUMBRE

La COP27 entra en fase de negociación política sin avances

Sharm el Sheij (Egipto). La cumbre del clima de Egipto, COP27, ha llegado a su ecuador sin que los países ricos hayan enviado a los países en desarrollo un mensaje claro sobre su posición en torno al debate de compensarlos por las pérdidas y daños causados en su territorio por los efectos del cambio climático. La denominada fase "técnica" arrancó el 6 de noviembre con la inclusión, por primera de vez en la agenda de una cumbre del clima de la ONU, de un punto para decidir cómo financiar la compensación a los países más pobres por los daños sufridos por los efectos de un cambio climático causado mayoritariamente por las emisiones de los países más ricos.

TURQUIA ATENTADO

Una persona detenida como sospechosa del atentado en Estambul

Estambul. Una persona fue detenida como sospechosa de colocar la bomba que estalló el domingo en una céntrica calle de Estambul y que causó al menos seis muertos y 81 heridos, informó hoy lunes el ministro del Interior, Suleyman Soylu.Los datos preliminares sugieren que el grupo terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán/Unidades de Protección Popular (PKK/YPG) está detrás del atentado en la concurrida avenida peatonal de Istiklal, dijo el ministro en una sesión informativa la madrugada de este lunes, según la televisión pública TRT.

EEUU ELECCIONES

Demócratas ganan el Senado y los republicanos se preguntan en qué fallaron

Washington. Mientras los demócratas de EE.UU. celebran la victoria después de haber retenido el control del Senado en las elecciones de término medio, el Partido Republicano busca a quién señalar por unos resultados que se alejan de la esperada “ola roja”. El partido del presidente Joe Biden ganó este sábado el control de la Cámara Alta, con 50 escaños después de la victoria de la legisladora Catherine Cortez Masto en el estado clave de Arizona. El resultado preliminar de estos comicios significa un espaldarazo a la gestión de Biden, que se enfrentaba a un referéndum sobre su mandato en las elecciones de término medio.

MÉXICO ELECCIONES

Miles de personas marchan en defensa del instituto electoral en México

Ciudad de México. Miles de personas, en su mayoría opositores, marcharon ayer domingo por las calles de Ciudad de México y otras ciudades del país en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y contra la polémica reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. "¡El INE no se toca!" fue la principal consigna de la llamada "Marcha por la Democracia", la cual convocó a unas 12.000 personas, en su mayoría vestidas de color rosa que caminaron en la capital mexicana desde el Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, por la céntrica avenida Reforma para mostrar su rechazo a la propuesta.

BID ELECCIÓN

Latinoamérica busca candidato de consenso que recupere el prestigio del BID

Washington. Los países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo tienen una semana para elegir un candidato de consenso entre cinco aspirantes, entre los que no hay, de momento, un nombre que despunte. La lista la conforman Ilan Goldfajn, exgobernador del Banco Central de Brasil; el exministro de Hacienda y de Educación de Chile Nicolás Eyzaguirre y Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico). La completan la argentina Cecilia Todesca, que fue vicejefa de Gabinete y, por parte de Trinidad y Tobago Gerard Johnson, exfuncionario del BID que ahora se desempeña como consultor del Ministerio de Finanzas de Jamaica.

TWITTER MUSK

Musk se burla de un senador que pidió explicaciones por impostores en Twitter

Nueva York. El dueño de Twitter, Elon Musk, respondió ayer domingo con burlas a un senador estadounidense que le exigió explicaciones sobre los problemas de desinformación que se han generado en la plataforma por su decisión de dar un perfil verificado a cualquier persona que pague 8 dólares al mes. El legislador, el demócrata Ed Markey, remitió a Musk una carta con una serie de preguntas después de que, con su aprobación, un periodista del diario The Washington Post pudiese crear una cuenta en Twitter haciéndose pasar por él y con el símbolo azul de usuario verificado. "¿Quizás es porque tu verdadera cuenta suena como una parodia?", se burló el multimillonario en una respuesta publicada este domingo, cuando también cuestionó por qué en su foto de perfil el senador aparecía con una mascarilla.

UCRANIA GUERRA

Zelenski denuncia "atrocidades" rusas en Jersón y más de 400 crímenes guerra

Redacción Internacional. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció ayer domingo que el ejército ruso causó "las mismas atrocidades" en Jersón que en otras regiones del país durante su ocupación, y afirmó que ya se han documentado "más de 400 crímenes de guerra rusos". Tras la salida del ejército ruso de Jersón el pasado viernes, se va a garantizar y restablecer la ley y el orden en 226 asentamientos en la región, "esto es más de 100.000 residentes locales a partir de este momento", dijo el presidente ucraniano en su habitual discurso nocturno.

UCRANIA GUERRA

La guerra en Ucrania entra en una nueva fase tras la retirada rusa de Jersón

Moscú/Leópolis. La guerra en Ucrania ha entrado en una nueva fase con el repliegue del Ejército ruso del norte de la región de Jersón, su mayor derrota desde que en febrero pasado y que Kiev considera solo un anticipo del descalabro de los planes de Moscú. El Ejército ruso concentra ahora sus esfuerzos en crear una línea defensiva para frenar un eventual avance ucraniano hacia la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Al mismo tiempo las tropas rusas han redoblado sus ataques en el frente oriental, principalmente en denominada república popular de Donetsk.

ISRAEL GOBIERNO

Netanyahu recibe el mandato presidencial y se encamina a formar gobierno

Jerusalén. El presidente israelí, Isaac Herzog, encargóayer domingo al ex primer ministro Benjamín Netanyahu la formación de un gobierno, que se prevé sea el más derechista de la historia del Estado judío y lo saque del bloqueo político que vive desde hace cuatro años. etanyahu tendrá ahora 28 días para formar su coalición gubernamental, que incluiría a dos partidos ultraortodoxos y a Sionismo Religioso, una alianza de formaciones de extrema derecha, conocidas por su retórica antiárabe y sus posturas supremacistas judías, ultranacionalistas, xenófobas y homófobas.

ESLOVENIA ELECCIONES

Eslovenia tendrá su primera presidenta:una luchadora por los derechos humanos

Zagreb. La abogada independiente luchadora por los derechos humanos Natasa Pirc Musar, apoyada por el centro-izquierda, será la primera presidenta que tenga la república de Eslovenia. Tras el escrutinio casi completo, la letrada y experiodista obtuvo el 54 % de los votos, frente al 46 % de su rival, el conservador exministro de Exteriores Anze Logar. Tras confirmarse su victoria, Pirc Musar prometió que luchará con ánimo por los derechos humanos y el Estado de derecho, así como por la unificación del país.

PREMIOS MTV

Rosalía, víctima del ciclón Taylor Swift en los Europe Music Awards 2022

Düsseldorf (Alemania). Como un ciclón que llega sin anunciar, Taylor Swift ha irrumpido por sorpresa en los Europe Music Awards (EMA) 2022 para sacudir una gala inicialmente de perfil bajo y llevarse 4 de los 6 premios a los que aspiraba en contraste con Rosalía, la gran damnificada por este temporal inesperado.Swift, que ha hecho suyos los galardones a "mejor artista", "mejor artista pop", "mejor vídeo" y "mejor vídeo de larga duración", ambos por su versión de más 10 minutos del tema "All Too Well", ha agradecido especialmente el apoyo de sus seguidores su apoyo y ha mostrado su "respeto" a todos sus compañeros nominados. EFE

