LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 4PM

Lunes 14 de noviembre de 2022

Taiwán y Ucrania dominan reunión entre Biden y Xi

Asamblea General de la ONU pide que Rusia pague reparaciones a Ucrania

EEUU sancionará personas y empresas que apoyen a Rusia

Rusia agrega a 100 canadienses a lista de personas vetadas

Jeff Bezos dice que regalará la mayor parte de su fortuna

Difunden nombres de víctimas de choque de aviones en Dallas

Google pagará $392 millones en EEUU por violar privacidad

Apple se enfrenta en la corte a firma creadora de Fortnite

Binance propone fondo para futuros fracasos de criptomonedas

Filipinas dice que bajaron las muertes en lucha antidrogas

México confirma a Raúl Jiménez en lista mundialista

MUN-GEN BIDEN-XI

NUSA DUA, Indonesia - El presidente Joe Biden se opuso a las “acciones coercitivas y cada vez más agresivas” de China hacia Taiwán durante su primera reunión en persona con el presidente chino Xi Jinping. Por Seung Min Kim y Zeke Miller. 470 palabras. AP foto. ACTUALIZADA

Con:

- RUSIA-CANADÁ: Rusia agrega a 100 canadienses a lista de personas vetadas

- EEUU-RUSIA-SANCIONES: EEUU sancionará personas y empresas que apoyen a Rusia

- ONU-RUSIA: Asamblea General de la ONU pide que Rusia pague reparaciones a Ucrania

REP-GEN EEUU-DEMOCRACIA

WASHINGTON - No hubo violencia. Muchos de los candidatos que negaron la legitimidad de elecciones anteriores admitieron su derrota sin problema. Y muy pocos le hicieron caso a las falsas denuncias de fraude electoral lanzadas por el expresidente Donald Trump. Al menos por ahora, hay un sentido de normalidad en Estados Unidos. El extremismo que consumió al discurso político los últimos dos años ha sido reemplazado por algo semejante al orden democrático tradicional. Pero queda la incógnita de si eso durará. Por Steve Peoples. 1.350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

JERSÓN, Ucrania - La retirada rusa de la ciudad de Jersón es el “principio del fin de la guerra”, afirma el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, quien felicita a los soldados y se toma fotos con ellos en la recién liberada ciudad sureña. Por Sam Mednick. 800 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUN-GEN G20-CUMBRE

NUSA DUA, Indonesia - Los líderes del Grupo de los 20 países más industrializados del mundo se reunirán en Bali, Indonesia, teniendo como trasfondo la guerra de Rusia en Ucrania y las tensiones entre Estados Unidos y China. Por Elaine Kurtenbach. 440 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con

-G20-LAVROV: El canciller ruso acude a un hospital previo a cumbre G20.

___________________________________

REP-GEN EEUU-DEA-CORRUPCIÓN

SAN JUAN - José Irizarry acepta que es conocido como el agente más corrupto la DEA y que conspiró con los cárteles colombianos para construir un lujoso estilo de vida de autos deportivos, joyas y amantes en todo el mundo. Pero mientras usaba sus últimas horas de libertad para contar su historia a The Associated Press, Irizarry dijo que no caerá solo, acusando a colegas de la DEA de unirse a él para sustraer millones de operaciones encubiertas de lavado de dinero para financiar un proyecto de una década. Por Jim Mustian y Joshua Goodman. 3.500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

AMN-GEN MÉXICO-REFORMA ELECTORAL MARCHA

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dice que las decenas de miles de personas que se manifestaron contra su propuesta de reformar la autoridad electoral están a favor del privilegio, el racismo y el clasismo. 439 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CAR-GEN HAITÍ-GOBIERNO

PUERTO PRÍNCIPE - El primer ministro haitiano Ariel Henry destituye a los ministros de Justicia e Interior y al comisionado del gobierno, en una nueva ronda de agitación política. 230 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN BOLIVIA-PROTESTAS

LA PAZ - Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, regresa de a poco a la normalidad tras 23 días de la mayor protesta que ha enfrentado el presidente izquierdista Luis Arce en dos años de mandato. Por Carlos Valdez. 469 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

AMN-GEN VIRGINIA-TIROTEO EN UNIVERSIDAD

CHARLOTTESVILLE, Virginia - La policía arresta a un sospechoso tras un tiroteo que dejó tres muertos y dos heridos en un autobús escolar de la Universidad de Virginia. Por Sarah Rankin. 220 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-TEC APPLE- FORTNITE-PELEA JUDICIAL

SAN FRANCISCO - Apple se enfrenta en una corte de California a la compañía detrás del popular videojuego Fortnite, reviviendo una arriesgada batalla antimonopolio relacionada con las políticas de la empresa creadora del iPhone sobre su tienda de aplicaciones. Por Michael Liedtke. 360 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-TEC EEUU-CRIPTOMONEDAS

NUEVA YORK - La plataforma de criptomonedas Binance propone la creación de un fondo de rescate que salvaría del fracaso a las empresas sanas del sector, a fin de protegerlas en caso de una de ellas colapse. 250 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN DALLAS-CHOQUE DE AVIONES

DALLAS - Las autoridades dan a conocer los nombres de las seis personas que murieron en un choque entre dos aviones militares históricos en un espectáculo aéreo de Dallas. 270 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN FILANTROPÍA-BEZOS

NUEVA YORK — El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dice que regalará la mayor parte de su riqueza en vida, convirtiéndose en el más reciente multimillonario en comprometerse a donar gran parte de su enorme fortuna. 370 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-TEC GOOGLE-PRIVACIDAD

HARTFORD, Connecticut - Google llega a un acuerdo con 40 estados de Estados Unidos para pagar 391,5 millones de dólares a raíz de una investigación sobre cómo la compañía rastreaba la ubicación de sus usuarios. Se trata de la mayor compensación a varios estados por un caso de privacidad en la historia estadounidense. Por Dave Collins. 400 palabras. AP foto. ENVIADO

___________________________________

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

TEL AVIV, Israel - Una mujer palestina muere baleada por fuerzas israelíes durante una redada en la ocupada Cisjordania. 400 palabras. AP foto. ENVIADO.

ASI-GEN FILIPINAS-DROGAS VIOLENCIA

MANILA - Las autoridades filipinas han matado a 46 sospechosos de drogas y han arrestado a más de 22.000 bajo la presidencia de Ferdinand Marcos Jr., declara el jefe de la policía nacional, añadiendo que la cifra más baja revela que la policía está usando métodos menos letales. Por Jim Gomez. 320 palabras. AP foto. ENVIADO

___________________________________

DEP-OLI MUNDIAL PARÍS 2024-MASCOTAS

PARÍS - Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024 ya tienen sus mascotas: unos gorros rojos de estilo frigio. Se tratan de las icónicas capuchas que se popularizaron durante la Revolución Francesa. Por Masha Macpherson y Thomas Adamson. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT MUNDIAL EUROPA-VS EL RESTO

SIN PROCEDENCIA - No se había visto una supremacía europea en la Copa Mundial tan contundente como esta en una generación. Siete de los últimos campeones del mundo han sido europeos y 13 de los últimos 16 semifinalistas. La única nación que ha impedido una consagración europea en el Mundial desde 1994 fue Brasil en 2002. Otra vez Brasil y Argentina son las únicas selecciones capaces de impedir una coronación europea en Qatar. Por Steve Douglas. 1.000 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT MUNDIAL MÉXICO-LISTA

CIUDAD DE MÉXICO -- Raúl Jiménez finalmente fue incluido en la nómina mundialista de México, pese a que el delantero sigue siendo duda para jugar en el torneo de Qatar debido a una lesión. El técnico argentino Gerardo Martino recortó su nómina de 30 a 24 jugadores, dejando fuera Santiago Giménez, Erick Sánchez, Diego Lainez y Jesús Angulo. Por Carlos Rodríguez. 430 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

___________________________________

ESP-MUS LATIN GRAMMY-ÁNGELA ÁLVAREZ

CIUDAD DE MÉXICO - La nominada al Latin Grammy como mejor artista nuevo Ángela Álvarez tiene un mensaje para quienes tengan un deseo o un sueño: no hay que pensar que es imposible. A sus 95 años, esta compositora y guitarrista cubana compite por un gramófono dorado por su álbum debut realizado con canciones compuestas desde su adolescencia y a lo largo de varias décadas que añoraba presentarlas en público. Por Berenice Bautista. 1.000 palabras. AP Foto. ENVIADO

ESP-MUS LATIN GRAMMY-EDGAR BARRERA

CIUDAD DE MÉXICO - El productor y compositor mexicano Edgar Barrera comparte los secretos detrás de sus nueve nominaciones a los Latin Grammy, siendo el segundo más nominado para la 23ª entrega que se realizará el jueves. Barrera compite, entre otros, por los premios a productor del año, grabación del año, canción del año, álbum del año y mejor canción regional por su trabajo con artistas como Camilo, Christina Aguilera y Grupo Firme. Barrera señaló que adora el proceso de haber pasado de servir cafés en estudios de grabación a vivir este momento en su carrera. Por Berenice Bautista

