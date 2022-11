Fiesta de tulipanes, paseos en Noruega y servicio rápido en Múnich

El mundo del turismo en Europa trae algunas novedades, como el servicio diseñado para reducir los tiempos de espera en el aeropuerto de Múnich, el mar de tulipanes en la Plaza de los Museos de Ámsterdam y los nuevos viajes de Hurtigruten en Noruega. Crucero en Noruega: más tiempo para la cultura y la naturaleza La compañía naviera noruega Hurtigruten ofrece a sus huéspedes de crucero un amplio programa adicional, que incluye pesca en el hielo, kayak, trineo con perros y excursiones en cuadriciclo. Hurtigruten anunció que las 63 excursiones opcionales a lo largo de la costa noruega pueden reservarse en línea con efecto inmediato. Las paradas en puertos, de medio día y de un día completo, son una novedad en los casi 130 años de historia de la compañía y una gran oportunidad para conocer mejor la cultura, la naturaleza y la historia locales, señala la empresa. En 2023, año aniversario, el operador tiene dos nuevos viajes en su programa: la Línea Spitsbergen y la Línea Cabo Norte. Festival del Tulipán en la Plaza de los Museos de Ámsterdam Los tulipanes son típicos de Ámsterdam. Un gran festival dará paso a la nueva temporada de flores y tendrá lugar el 21 de enero de 2023 en la capital de los Países Bajos, anunció la agencia de promoción Tulpen Promotie Nederland (TPN). Por primera vez, habrá un enorme jardín temporal de tulipanes en la "Museumplein", la Plaza de los Museos de Ámsterdam, para celebrar la ocasión. Los que conocen la Plaza de los Museos saben que muchos de los lugares de interés de la ciudad se encuentran allí. ¿Por qué no combinar el Festival del Tulipán con una visita al Museo Van Gogh o al Museo Nacional de Holanda? Prueba en el aeropuerto de Múnich para acortar las esperas El aeropuerto de Múnich está probando un nuevo servicio de atención a los pasajeros: el Express Queue. El operador aeroportuario anunció que se diseñó una fila exprés a fin de reducir los tiempos de espera en el control de seguridad y de pasaportes y gestionar mejor los flujos de pasajeros. El sistema prevé que los viajeros que vuelan a países no pertenecientes al espacio Schengen deben realizar primero el check in. A continuación, pueden reservar en línea una franja horaria de 30 minutos con acceso independiente a los puntos de seguridad y control de pasaportes. El servicio es gratuito. En la fase de prueba, que durará 60 días, el servicio se ofrece diariamente de 6:00 a 15:00 horas en las zonas de salida B y C de la Terminal 1. dpa