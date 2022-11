Biden y Widodo se reúnen para hablar de energías renovables y pandemias

Bali (Indonesia), 14 nov. El presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo indonesio, Joko Widodo, se reunieron este lunes en los márgenes del G20 para hablar sobre cómo profundizar su alianza para promover las energías renovables y luchar juntos contra futuras pandemias.

La reunión comenzó pasadas las 12.30 hora local (4.30 GMT) en un hotel de la isla indonesia de Bali, donde mañana martes comenzará oficialmente la cumbre del G20, que terminará el miércoles.

Biden dio las gracias a Widodo, que ejerce de anfitrión, y explicó que la colaboración en energías limpias y la lucha contra futuras pandemias formarán parte de la agenda del encuentro, en el que los dos mandatarios están acompañados por algunos de los miembros más importantes de sus gobiernos.

"Mañana daremos a conocer una nueva alianza para ayudar la transición a energía limpia de Indonesia", adelantó el mandatario estadounidense sin dar detalles.

Indonesia quiere firmar un pacto con las naciones ricas del grupo para fundar programas dedicados a eliminar gradualmente la dependencia del carbón, cuando el país tiene como objetivo recurrir únicamente a fuentes de energía renovables para 2060, y lanzar una hoja de ruta sobre gravámenes a las emisiones de carbón.

Por su parte, Widodo mostró su aprecio a Biden por haber acudido a Bali para el G20 y expresó su deseo de que la cumbre sirva para ofrecer una "cooperación concreta" que ayude el mundo a recuperarse económicamente.

Durante el inicio del encuentro, al que pudo acceder la prensa, los dos presidentes intercambiaron sonrisas y Biden incluso hizo una broma que provocó las risas de Widodo.

"Como le he dicho señor presidente, creo que no me voy a ir a casa", dijo Biden, quien aseguró que está pensando en "quedarse en la playa".

Los dos presidentes se sentaron uno enfrente del otro con una mesa redonda en medio que tenía unas pequeñas banderas de los dos países y unos micrófonos.

Detrás de cada uno de los dos mandatarios había dos banderas, una estadounidense y otra indonesia, y en el medio sobre la pared y en letras blancas sobre un fondo con distintos tonos de rojo y morado un letrero en el que podía leerse: "G20 Indonesia 2022".

Estados Unidos e Indonesia estrecharon sus relaciones en 2010 con el establecimiento de una alianza para fomentar la cooperación en una variedad de temas como fortalecimiento de la democracia, educación, seguridad, lucha contra el cambio climático, energía y comercio, entre otros.

Esa colaboración aumentó en 2015 con el establecimiento de una Alianza Estratégica entre las dos naciones, lo que elevó la cooperación a temas de importancia regional y global.

Solo este año, Estados Unidos tiene previsto ofrecer a Indonesia 150 millones de dólares en ayuda para el desarrollo y mejora de la seguridad. EFE

