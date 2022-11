Tajani: "Necesitamos un verdadero Plan Marshall europeo para África"

Roma, 13 nov. El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, cree que en la "desproporcionada" reacción francesa al rechazo italiano al desembarco de la nave Ocean Viking también han influido "cuestiones de política interna" y asegura que ahora "es Europa la que debe hacer un plan, no Italia".

"Necesitamos un verdadero Plan Marshall europeo para África y acuerdos con Libia, Túnez, Marruecos, Níger y otros países del Sahel", explica Tajani en una entrevista con el "Corriere della Sera", en la que subraya que Italia quiere "una acción europea más fuerte porque los siete mil kilómetros de costa italiana son la frontera sur de Europa".

Sobre el enfrentamiento abierto entre París y Roma por el rechazo italiano a permitir el desembarco de un barco humanitario de la organización francesa Sos Mediterranée, el jefe de la diplomacia italiana afirma que "en el tema de los inmigrantes planteamos un problema político, no queríamos crear ninguna polémica".

El nuevo Gobierno italiano, de la ultraderechista Giorgia Meloni, ha endurecido la política italiana con las ONG, a las que acusa de fomentar el flujo desde África, y ha emitido un decreto por el que solo permite el desembarco en su territorio de los más vulnerables, mientras que el resto deben quedarse dentro para luego ser devueltos a aguas internacionales.

Tajani explica que mañana, en el Consejo de ministros de Exteriores de la UE, Italia va "a plantear la cuestión de la inmigración con gran serenidad y determinación, porque el problema lleva años y es absolutamente necesario resolverlo" y negó que Roma esté aislada en este asunto: "en absoluto".

"Alemania y Luxemburgo respetarán los pactos, como nosotros. Y Grecia, Malta y Chipre también son solidarios, ya que han firmado con Italia una declaración conjunta de los ministros del Interior porque tienen el mismo problema", añade, antes de subrayar: "Incluso Manfred Weber, el presidente del PPE, estuvo de acuerdo con nosotros".

El ministro de Exteriores resalta la necesidad abordar la cuestión migratoria desde África: "En 2050 habrá casi tres mil millones de africanos. El problema debe resolverse en la fase previa, abordando el cambio climático, las enfermedades, la pobreza, las guerras y el terrorismo".

Y sobre la crisis con París, que ha amenazo con represalias, insiste: "No queremos polemizar con Francia, no les hemos perjudicado y siempre hemos sido justos", pero "debemos defender las razones de Italia. El principio de que las ONG se pongan de acuerdo y acojan a los inmigrantes no se puede permitir".

"Exigimos más a Europa, exigimos que la Comisión de la UE haga un código de conducta para las ONG", añade. EFE

