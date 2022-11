Nadal: "He perdido todo margen de error"

Turín, 13 nov. El español Rafael Nadal declaró este domingo tras la derrota ante el estadounidense Taylor Fritz (7-6 (3) y 6-1) en las Finales ATP de Turín, que ha perdido "todo margen de error" para los dos próximos partidos, especialmente para el próximo, en el que una derrota le dejaría prácticamente fuera de este torneo que se le atraganta.

"He perdido todo el margen de error, a estas alturas una victoria era importante. Tengo otra opción y voy a dar todo lo que tengo. También es cierto que estamos peor que hace unas horas. Toca entrenar bien mañana y estar listos para jugar con determinación el martes. Hoy tengo que aceptar que por mucho que estés entrenando bien, la competición es diferente", dijo Nadal en rueda de prensa tras su tercera derrota consecutiva, las tres ante estadounidenses (Tiafoe, Paul y Fritz).

Se enfrentará ahora al canadiese Félix Auger-Aliassime, una de las revelaciones de la temporada, entrenado por su tío y mentor Toni Nadal y que también perdió en su estreno, ante el noruego Casper Ruud: "Es un partido complicado, el que pierda se va casi seguro. Tengo que hacerlo bien, él ha terminado la temporada a un gran nivel".

El manacorí, que parte como primer cabeza de serie en Italia, no pudo con el servicio y las potentes derechas de Fritz en una pista dura y cubierta en la que la bola no bota tanto y en la que el efecto se diluye, algo que a Nadal nunca le ha beneficiado.

"Es una cuestión de tiempo. He tenido menos tiempo que mi rival para hacer las cosas. La mayor parte del partido yo estaba defendiendo y él atacando, y es complicado porque hay que ser muy rápido de mente y piernas", explicó.

"Podría haber fallado menos en momentos claves, cosas que para conseguirlas necesitas que tu cabeza esté con más aguda y en ese sentido, en cualquier deporte, el tiempo es la clave del éxito y cuando a uno dentro de la pista y le pasa todo tan rápido es complicado. Y más con jugadores que hacen que las cosas vayan más todavía", incidió.

Nadal hizo, además, hincapié en lo complicado de volver al ruedo tras lesión en un torneo de tanta exigencia, en el que de primeras te enfrentas a jugadores de mucho nivel: "No es el torneo ideal para una vuelta, tienes enseguida un gran rival".

"Necesitas victorias para mejorar y eso es complicado en este torneo, porque te enfrentas a los mejores jugadores. Podemos encontrar diferentes maneras de explicar lo de hoy, pero Fritz jugó muy bien, no pude manejar sus bolas. Cuando alguien sirve así es muy complicado", valoró.

Y puso de ejemplo el Abierto de Australia, en el que empezó sembrando dudas y acabó ganando: "En australia tuve la oportunidad de ganar a rivales un poquito más flojitos y gané confianza. Aquí estamos donde estamos y no queda otra que seguir trabajando"

Nadal confesó que lo que más le "enfada" de su actuación fue "el segundo break del segundo set":. "Lo demás lo acepto, pero ese me molesta, es fruto de no valorar al cien por cien la situación".

"Las cosas me han ido muy rápidas, no he tenido tiempo de pensar y cambiar la dinámica. He hecho buenos restos pero luego he cometido errores, fruto de la velocidad que me ha hecho jugar y la falta de confianza de uno mismo. En estas pistas no hay muchas oportunidades, todo el mundo saca muy bien y todo pasa muy rápido", sostuvo.

Sin embargo, pese a la derrota y lo complicado de la situación, Nadal se mostró positivo con su trabajo hasta ahora en los entrenamientos.

"Hay que estar preparado, la vida y el deporte dan oportunidades cuando menos te lo esperas. En los entrenamientos lo estoy haciendo bastante bien. Vengo aquí aspirando a lo máximo. Que esté entrenando bien es positivo. Es la primera base para recuperar el nivel que me de la oportunidad de luchar por las cosas que me importan en mi carrera", sentenció. EFE

