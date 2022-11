El Congreso peruano espera la defensa de Castillo por traición a la patria

Lima, 12 nov. El Congreso del Perú espera que el presidente peruano, Pedro Castillo, ejerza su defensa el próximo miércoles del informe que pide su inhabilitación por cinco años y ser acusado por traición a la patria, según un oficio enviado el viernes por el titular del Parlamento.

La Comisión Permanente debatirá y votará el día 16 el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que este viernes aprobó recomendar la inhabilitación de Castillo para ejercer cargo público, y ser acusado por el delito de traición a la patria, a raíz de una declaración en la que se mostró a favor de otorgar a Bolivia una salida al mar.

En ese sentido, el presidente del Congreso, José Williams, envió un oficio a Castillo para invitarlo a participar en la sesión de la Comisión Permanente para que haga uso de su derecho de defensa, en forma personal, o con su abogado defensor.

Durante la sustentación del informe, el congresista Diego Bazán, del partido opositor Avanza País, sostuvo que Castillo declaró en enero pasado a la cadena internacional CNN que "es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía" peruana sobre esta posible medida.

Bazán dijo que esto "pone en grave riesgo la integridad de la nación" y que las manifestaciones de Castillo "son susceptibles de reproche" y afectaron la soberanía nacional, ya que la Constitución establece que el presidente tiene por función dirigir la política exterior, así como celebrar tratados internacionales.

Castillo reconoció en enero pasado a CNN que reclamó el "mar para Bolivia" durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial.

"No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera", anotó.

Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición.

El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) cedió en 1992 a Bolivia una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar, una decisión que el fallecido ex mandatario Alan García (2006-2011), que renovó en 2010, por un periodo de 99 años, con una zona franca marítima, sin soberanía, para el país vecino.

Conocida la aprobación del informe, Castillo declaró este viernes que convocaba a "los golpistas" a debatir en cualquier punto el país si ha cometido el delito que le atribuye este grupo parlamentario.

"A los golpistas, los convoco abiertamente para debatir si el presidente ha cometido una traición a la patria en la plaza, en cualquier parte del Perú, para debatirla en cualquier parte del país, no a puerta cerrada”, comentó durante un acto oficial en el que también anticipó una "respuesta contundente" ante las acciones del Legislativo.