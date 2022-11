El Comité Olímpico Mexicano planea un ciclo austero con cambio generacional

México, 12 nov. El Comité Olímpico Mexicano (COM) planea un ciclo olímpico austero en el que se usen los menos recursos posibles y se dé un cambio generacional, aseguró este sábado la presidenta del organismo, María José Alcalá.

"Debe haber una estrategia en la cual la participación de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y Olímpicos pueda ser rentable con el menor gasto", explicó a EFE la primera mujer en la historia en liderar el COM.

Alcalá, saltadora olímpica en Seúl'88, Barcelona'92, Atlanta'96 y Sídney 2000, consideró que para hacer un correcto aprovechamiento de los recursos se debe priorizar en qué atletas y deportes invertir en el primer gran evento del ciclo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La dirigente coincidió con Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en que los deportistas a los que no se les ponga en riesgo su participación en los Olímpicos de París 2024 podrían no ir a San Salvador para utilizar la mayor cantidad de recursos en los Panamericanos, que serán también en 2023 en Santiago.

El gobierno de México destinó este 2023 unos 52.500 millones de dólares para hacerle frente tanto a la justa de San Salvador como a la de Santiago, junto a los demás gastos que genere la Conade en el año.

"El deporte implica gasto, no es barato, es de una gran inversión. En algunos temas coincido con la directora de Conade, como en cuanto a que habrá que priorizar en Centroamericanos, qué deportes son de alta prioridad, media y menor para descartar posibilidades", añadió Alcalá.

La también diputada y presidenta de la Comisión del Deporte de esta cámara legislativa dijo en su momento que lo que recibirá la Conade no es suficiente para saldar el año e intentó que se le aumentara el presupuesto, algo que al final no logró.

"A los Panamericanos no vas a llevar a alguien que no pueda pelear estar entre los seis primeros porque México tiene la capacidad para estar dentro de los seis primeros de la región en Panamericanos. Imagina que lleve a un saltador que no pueda estar en los cuatro primeros clasificados, ahí estaríamos fallando en los resultados", expresó Alcalá.

María José Alcalá reconoció que será complicado que México supere o iguale en Santiago la participación histórica que obtuvo en Lima 2019, su mejor cosecha de medallas en unos Panamericanos al obtener 136 preseas con su mejor número de metales de oro, 37.

"Nosotros queremos igualar con gusto, pero hubo condiciones favorables para México en Lima porque no asistieron los primeros equipos de algunos países y algunos de los deportes de nuestro país estaban en su máximo punto".

La presidenta del COM espera que cuando la delegación mexicana llegue a los Juegos Olímpicos París 2024 lo haga con atletas de una nueva generación que consigan resultados destacados como los de la saltadora Paola Espinosa, retirada a los 36 años, y la taekwondoista María del Rosario Espinoza, de 34, medallistas olímpicas.

"No tengo nombres de los atletas jóvenes, sino deportes en los que he visto que se cuenta con un talento joven prometedor como atletismo, clavados, canotaje, gimnasia y natación", sentenció la legisladora.EFE

