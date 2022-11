Alonso critica las maniobras de Ocon tras un nuevo incidente en Interlagos

Sao Paulo, 12 nov. El español Fernando Alonso (Alpine) se quejó este sábado de las arriesgadas maniobras de su compañero de equipo, el francés Esteban Ocon, tras un nuevo incidente entre ambos en la prueba sprint del Gran Premio de Sao Paulo.

"El año pasado lo evité varias veces, este año casi me lleva contra el muro en Yeda, en Hungría y ahora aquí. No puedo decir nada. Triste por el equipo", señaló el doble campeón de Fórmula Uno en declaraciones a los medios de comunicación en el circuito brasileño de Interlagos.

Alonso y Ocon se tocaron en la primera vuelta de la carrera sprint, lo que le obligó al español a entrar en boxes para cambiar el alerón delantero, enterrando todas sus opciones para terminar en una buena posición con miras a la carrera del domingo.

El piloto asturiano finalmente concluyó la prueba de este sábado en decimoquinto lugar.

"Me da la risa, muy divertido, lo que suele pasar cuando salimos juntos", ironizó en referencia a su compañero de escudería.

Al finalizar la prueba, los dos pilotos fueron llamados a declarar ante los comisarios por ese incidente.

Alonso lamentó que cuando ambos empiezan "muy cerca", el francés se defiende siempre de la misma forma.

"No he visto la televisión lo suficiente, pero estoy triste porque no hemos sumado puntos y mi coche era muy rápido. Por su parte, su coche era más lento este fin de semana. Hemos perdido una oportunidad", analizó.

"Yo estaré en otro equipo el año que viene (Aston Martin), él tendrá otro compañero y todo será diferente", completó.

No obstante, Alonso mantuvo cierto optimismo de cara a la carrera del domingo, pues cree que, con una "buena salida" y una "buena estrategia", podría acabar "sexto o séptimo" porque su monoplaza fue "sorprendentemente rápido".

"Tenemos que ser creativos", sentenció.