Juan José Lahuerta

Redacción deportes, 12 nov. Con un tanto de Joe Willock, el Newcastle superó 1-0 al Chelsea, firmó su quinta victoria consecutiva en la Premier League y se instaló en la tercera posición de la que disfrutará durante más de un mes hasta el regreso de la competición después del Mundial de Qatar.

El Newcastle tuvo que esperar hasta el último tramo del duelo para romper el muro del Chelsea. Lo consiguió Willock, con un zapatazo desde fuera del área tras una gran jugada de Miguel Almirón que provocó otro pinchazo del cuadro londinense, el quinto consecutivo. La comparación de rachas, es significativa. Unos viven en la felicidad y los otros en la desesperación.

Las 'Urracas', que viven en pleno resurgimiento y en la búsqueda de tiempos lejanos más alegres, tenían una prueba de fuego para demostrar que esta temporada podía regresar al año 2003, el último en que terminaron la Premier League entre los cuatro primeros clasificados.

En concreto, fueron terceros con un equipo en el que sobresalían nombres como Alan Shearer o Jonathan Woodgate y que dirigió Bobby Roboson. Desde entonces, dos quintos puestos (2004 y 2012) fueron sus mejores réditos.

Los tuvo mucho peores, con dos descensos en 2009 y 2016 que supusieron un duro revés para un club que parece que ha cogido carrerilla con Mohammed Bin Salman al frente. Desde el 8 de octubre de 2021, poco a poco, ha impulsado al Newcastle hacia posiciones en la clasificación desconocidas hace tiempo.

La cita ante el Chelsea llegó a los hombres dirigidos por Eddie Howe en un momento de euforia, tras cuatro victoria consecutivas (Everton, Tottenham, Aston Villa y Southampton) y después acaparar todos los premios del mes de octubre: mejor gol y mejor jugador para Miguel Almirón y mejor entrenador para Howe.

Su rival, por contra, andaba deprimido. Fuera de Europa, en la octava plaza, acumulaba cuatro encuentros consecutivos sin ganar con dos derrotas y dos empates. Graham Green, perdido su impulso inicial en el banquillo 'blue', necesitaba tres puntos para que apagar el sonido de las alarmas.

Con muchas bajas, hasta siete (Kepa Arrizabalaga, Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka, Wesley Fofana, Reece James, N'Golo Kanté y Raheem Sterling), Green volvió a apostar por su defensa con tres centrales. En esta ocasión, prescindió de Marc Cucurella, a quien dejó en el banquillo. César Azpilicueta le apartó del centro de la defensa y el joven Lewis Halll del lateral izquierdo.

Ese planteamiento sólo sirvió al Chelsea para mostrar un buena fortaleza defensiva. Sobre todo en la primera parte, en la que el Newcastle, pese a ser dueño y señor del encuentro, no encontró fisuras para acumular ocasiones. Sólo una volea de Almirón, que se marchó por encima de la portería defendida por Edouard Mendy, ingresó en las estadísticas de las oportunidades.

En el otro lado, no hubo nada. El Chelsea no tuvo tanta ambición como su rival. O, quizá, no le dejaron tenerla y se marchó al descanso sin probar a Nick Pope. Claramente, necesitaba un reseteo completo de cara al segundo acto y Graham Potter apostó por sacar del terreno de juego a Azpilicueta para buscar más verticalidad con Christian Pulisic.

Tampoco funcionó y el Newcastle pisó el acelerador, apretó en la salida de balón del Chelsea y comenzó a merodear con más insistencia el área de Mendy con Kieran Trippier y Almirón al mando de las operaciones. Sin embargo, en un instante de inspiración, la oportunidad más clara la tuvo Connor Gallagher, que se encontró con una estirada inmensa de Pope después de intentar una rosca desde el borde del área.

Curiosamente, justo después del único acercamiento del Chelsea, apareció Willock para desatascar el duelo con un disparo sensacional desde fuera del área. Aprovechó una jugada cocinada, como no, por Almirón. Su acierto hizo justicia en el marcador. El Newcastle, por actitud y por juego, merecía su premio.

Con poco más de veinte minutos por delante, el Chelsea no consiguió nada. La salida al terreno de Cucurella dio un poco más de mordiente al conjunto londinense, pero no fue suficiente. Ni siquiera murió en la orilla. El Newcastle pudo con la presión y, de nuevo, se codea con los grandes de la Premier League.

-- Ficha técnica:

1.- Newcastle: Pope: Trippier, Schar, Botman (Targett, min. 87), Burn; Longstaff, Guimaraes, Willock (Murphy, min. 85; Almirón, Wood (Wilson, min. 76) y Joelinton.

0.- Chelsea: Mendy; Loftus-Cheek, Azpilicueta (Pulisic, min. 46), Koulibaly, Chalobah, Hall (Cucurella, min. 73); Gallagher, Kovacic, Jorginho, Mount (Ziyech, min. 73); y Broja (Havertz, min. 73).

Goles: 1-0, min. 67: Willock.

Árbitro: Robert Jones. Mostró cartulina amarilla a Jorginho (min. 30) y a Koulibaly (min. 89) por parte del Chelsea y a Trippier (min. 56), Pope (min. 95), Longstaff (min. 98) y Lascelles (min. 99) por parte del Newcastle.

Incidencias: partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Premier League disputado en St, James' Park de Newcastle ante cerca de 50.000 espectadores. EFE

