0-2. El Valladolid sentenció antes del descanso al modesto Barbadás

Ourense, 12 nov. El Real Valladolid cumplió sin dificultades el trámite ante el modesto UD Barbadás (0-2), y se marcha al parón por el Mundial de Qatar situado en una cómoda posición en LaLiga y con su billete para la segunda ronda de la Copa del Rey gracias a los goles de Marcelo, en propia puerta, y Sergio León, ambos en el primer tiempo.

El equipo de Pacheta, con siete cambios respecto al once que alineó frente al Athletic en San Mamés, no dio opción a su rival. Jugó con una marcha más desde el inicio, y eso complicó el partido al Barbadás, incapaz de salir de su campo. Al minuto de juego, el Valladolid ya pisó con peligro el área gallega, dejando claro que no había venido de turismo a Ourense.

El Barbadás buscó juntar sus líneas para evitar que Monchu y Roque Mesa estuvieran cómodos en la medular. La posesión era del Valladolid, al que no ayudó el estado del césped. Aun así, antes de llegar al cuarto de hora, el conjunto pucelano abrió la lata, después de un centro de Diego Moreno que Sergio León, con la ayuda de un central, envió al fondo de la red.

No varió el guión del choque pese al tanto vallisoletano. El Barbadás se animó un poco más en ataque, aunque su mayor preocupación era protegerse. Monchu con dos disparos lejanos y Kike Pérez, después de una buena dejada de Sergio León, rozaron el segundo gol.

No obstante, la ocasión más clara del equipo de Pacheta llegó pasada la media hora. Una falta lateral favorable al Barbadás se convirtió en un mano a mano entre Álvaro Aguado y Borja Atanes después de un pase en largo de Moncho. El centrocampista vallisoletano eligió la peor opción, buscando la llegada desde atrás de su compañero Kike Pérez en vez de finalizar él. Atanes adivinó su intención.

El alivio gallego apenas duró unos minutos, el tiempo que Sergio León tardó en mostrar su calidad con un gran golpeo en un libre directo al borde del área. El choque quedaba casi sentenciado al descanso, pese a que Rivero quiso alimentar el sueño ourensano con un disparo cruzado que se marchó desviado.

Ambos entrenadores movieron el banquillo y Xinzo, que había entrado por Jota, también pudo meter a su equipo en la eliminatoria después de un mal pase de Joaquín, pero su remate se marchó alto. El Barbadás no bajó el brazo. Estiró sus líneas. El Valladolid buscó matar el encuentro con el balón en sus pies.

El portero Borja Atanes, el más destacado del equipo gallego, negó el gol a Kike Pérez, al que en la recta final también detuvo un penalti cometido señalado por manos de Marcelo. En los últimos minutos, con el Barbadás volcado, el partido fue un ida y vuelta pero el marcador ya no se movió.

Ficha técnica:

0 - UD Barbadás: Borja Atanes; Yago Rodríguez, Marcelo, Alejandro Ocampo (Manu Blanco, min.79); Gabri Losada, Wade (Parrilla, min.51), Toño Nespereira (Martín, min.70), David Nespereira, José Ramón Jota (Xinzo, min.51); Isma Martínez (Chery, min.79) y Daniel Rivero.

2 - Real Valladolid: Jordi Masip: Lucas Rosa (Iván Fresneda, min.46), Joaquín Fernández, David Torres, Diego Moreno (Arroyo, min.86); Roque Mesa, Álvaro Aguado (Óscar Plano, min.46), Monchu; Narváez, Kike Pérez y Sergio León.

Goles: 0-1 Marcelo (pp), min.12; 0-2 Sergio León, min.39

Árbitro: González Fuertes (comité asturiano). Amonestó a Toño Nespereira en el minuto 60.

Incidencias: Encuentro de la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el campo de O Couto ante unos 3.000 espectadores.