Zem, un biplaza deportivo que absorbe CO2 mientras circula

¿Un coche de emisiones negativas que realmente elimina el dióxido de carbono de la atmósfera durante la marcha? Demasiado bueno para ser cierto. Sin embargo, es precisamente eso lo que ha ideado un grupo de estudiantes de los Países Bajos. El pequeño y deportivo prototipo apodado Zem es obra de un equipo de 32 estudiantes de la Universidad Técnica de Eindhoven. El mes pasado, Zem debutó en Estados Unidos, donde el residente medio de una ciudad típica del oeste del país, como Los Ángeles o San Francisco, emite unas seis veces más dióxido de carbono per cápita que el residente medio de una ciudad europea. El Zem lleva incorporado un filtro especial que puede capturar hasta dos kilogramos de CO2 en unos 20.000 kilómetros de recorrido. La captura directa del aire es un método bastante nuevo para limpiar el aire. El CO2 aspirado por el filtro se almacena en el coche hasta que pueda ser eliminado. Para ello, este es transportado en barco o a través de una tubería al sitio de almacenamiento final. Allí, es inyectado en formaciones geológicas subterráneas. "Estamos limpiando el aire mientras conducimos, y aspiramos a ser completamente neutros en cuanto a emisiones de CO2", señaló la directora del equipo, Louise de Laat. Naturalmente, un solo Zem no va a contribuir mucho a salvar el planeta, pero bastarían diez de ellos para almacenar tanto C02 como un árbol medio. Si todos los coches estuvieran equipados con un filtro similar, esto podría suponer una gran diferencia para ayudar a reducir el calentamiento global. El Zem también equipa un sistema de carga bidireccional, que convierte el coche en una fuente de batería externa para proporcionar energía a las casas cuando no se genera energía renovable. Esta tecnología de carga se combina con paneles solares situados en el techo del coche. "Esto hace que el vehículo y su entorno sean más sostenibles, incluso cuando no se está conduciendo", explica un comunicado del grupo responsable del proyecto. El monocasco y los paneles de la carrocería del Zem son completamente imprimibles en 3D. dpa