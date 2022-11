Viernes, 11 de noviembre de 2022 (12.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

El ejército ruso completa su retirada del norte de la región ucraniana de Jersón

Moscú. El Ejército ruso completó hoy su retirada del norte de la anexionada región ucraniana de Jersón, anunció hoy Ígor Konashénkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia. "Hoy, a las cinco de la mañana hora de Moscú (02.00 GMT), en el frente de Jersón concluyó el traslado de las unidades rusas a la margen izquierda del río Dniéper", dijo el general ruso en su parte diario.

Al menos seis muertos en un ataque ruso con misiles en Mykolaiv

Leópolis (Ucrania). Al menos seis personas murieron y otras tres resultaron heridas en un ataque ruso con misiles en la ciudad de Mykolaiv, que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó de "respuesta cínica" a los avances ucranianos en el frente. "En este momento ya hay seis muertos y tres heridos como resultado del ataque nocturno en Mykolaiv", informó la jefa del consejo regional de Mykolaiv, Hanna Zamazeyeva, en un mensaje en Telegram que recoge la agencia Ukrinform.

CUMBRE G20

China confirma que Xi irá al G20, donde se reunirá con Biden

Pekín. El presidente chino, Xi Jinping, asistirá a la cumbre del G20 que se celebrará la próxima semana en Bali (Indonesia), donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, confirmó hoy el Ministerio de Exteriores en un breve comunicado. Además de Biden, Xi se reunirá en los márgenes de la cumbre con el presidente francés, Emmanuel Macron; el argentino, Alberto Fernández, y el senegalés, Macky Sall.

BRASIL TRANSICIÓN

Las Fuerzas Armadas brasileñas ratifican su compromiso con la democracia

Brasilia. Las Fuerzas Armadas de Brasil subrayaron este viernes su "pleno compromiso" con la democracia, en respuesta a las protestas de activistas de ultraderecha que exigen un golpe militar contra la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva. "Sobre las manifestaciones populares que ocurren en numerosos lugares del país, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea de Brasil reafirman sus compromiso irrestricto con el pueblo brasileño, con la democracia y con la armonía y la paz social", dice la nota, firmada por los comandantes de cada una de las tres fuerzas.

FORO PAZ

Petro pide en París el fin de la política antidroga, que sólo trae muerte

París. El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este viernes en París el fin de la política antidroga a escala internacional porque "sólo ha traído muerte", en particular a su país y a Latinoamérica, donde considera que ha sido la responsable de un millón de muertos en el último medio siglo. "La guerra contra las drogas ha fracasado y solo ha traído muerte", subrayó Petro en un discurso en la sesión de apertura de la quinta edición del Foro de París por la Paz, evento creado a iniciativa del presidente francés sobre todo para promover el multilateralismo.

COP27 CLIMA

Lanzan plan para acelerar la descarbonización de energía, vehículos y acero

Sharm el Sheij (Egipto). Los gobiernos de países que suman más de la mitad del PIB mundial han acordado un plan de acción a doce meses para acelerar la descarbonización del mix energético, el transporte por carretera y la siderurgia, así como aumentar la producción del hidrógeno verde e impulsar la agricultura sostenible. El plan, acordado en el marco de la cumbre mundial del clima de Egipto (COP27) y que da continuación a la Agenda de Avance aprobada hace en Glasgow (COP26), incluye 25 nuevas acciones para abaratar las tecnologías limpias, reducir las emisiones e impulsar la seguridad alimentaria de miles de millones de personas.

UE COYUNTURA

La CE cree que eurozona caerá en recesión pero cerrará 2023 creciendo 0,3 %

Bruselas. La Comisión Europea prevé que la economía de la eurozona entre en recesión en el último trimestre de este año pero anticipa que cerrará 2023 con un crecimiento del 0,3 %, más de un punto por debajo de lo que estimó en verano, según las previsiones macroeconómicas de otoño publicadas este viernes. Bruselas revisa además al alza su proyección de inflación para el año próximo en más de dos puntos y la sitúa en el 6,1 %.

COREA DEL SUR ESTAMPIDA

Hallan muerto al responsable policial investigado por la tragedia de Seúl

Seúl. Un oficial de policía de la Comisaría del distrito de Yongsan, en Seúl, que estaba siendo investigado por posible destrucción de pruebas en relación con la estampida humana que dejó más de 150 muertos en los festejos de Halloween del pasado 29 de octubre fue hallado hoy muerto en su domicilio. A la espera de autopsia, la policía de momento no ha hallado ninguna nota que apunte a que se quitó la vida, pero compañeros de trabajo del oficial, de 55 años y llamado Jeong, han indicado que recibieron llamadas en la víspera que apuntan a esa posibilidad.

ASEAN CUMBRE

El Gobierno "democrático" birmano pide su reconocimiento ante la ASEAN

Nom Pen. El Gobierno de Unidad Nacional, formado por políticos y activistas prodemocráticos, pidió ser reconocido como la autoridad legítima de Birmania (Myanmar) por parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que celebra este viernes su cumbre anual en Nom Pen. "Queremos que la ASEAN actúe por el bien de los birmanos y que deje de reconocer a la junta (militar). (...) La ASEAN debe trabajar con el NUG (siglas en inglés del Gobierno de Unidad Nacional), reconociendo nuestra legitimidad democrática", indicaron a Efe fuentes del Ministerio de Cooperación Internacional del NUG.

TWITTER MUSK

Musk no descarta bancarrota para Twitter mientras sigue sangría de directivos

Nueva York. El magnate Elon Musk, propietario único de Twitter, dijo a los empleados de la plataforma que no puede descartarse la bancarrota de la compañía, según aseguran la agencia Bloomberg y otros medios económicos. "La declaración de bancarrota no puede descartarse", afirmó en una reunión presencial con el personal de la sede central en San Francisco, a quienes recordó que el teletrabajo se ha terminado y que deben volver a las oficinas, so pena de ser despedidos. EFE

