Viernes, 11 de noviembre de 2022 (09.00 GMT)

CUMBRE G20

China confirma que Xi irá al G20, donde se reunirá con Biden

Pekín. El presidente chino, Xi Jinping, asistirá a la cumbre del G20 que se celebrará la próxima semana en Bali (Indonesia), donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, confirmó hoy el Ministerio de Exteriores en un breve comunicado. Además de Biden, Xi se reunirá en los márgenes de la cumbre con el presidente francés, Emmanuel Macron; el argentino, Alberto Fernández, y el senegalés, Macky Sall.

UCRANIA GUERRA

Zelenski advierte de que faltan 170.000 kilómetros cuadrados por desminar

Leópolis (Ucrania). El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que, de los 300.000 kilómetros cuadrados minados por los ocupantes rusos en su país, faltan por limpiar 170.000, lo que consideró básico para restablecer las condiciones de una vida normal en los territorios liberados. "Los ocupantes dejan atrás miles de minas y municiones sin explotar", afirmó el presidente ucraniano en su habitual discurso nocturno.

ASEAN CUMBRE

El Gobierno "democrático" birmano pide su reconocimiento ante la ASEAN

Nom Pen. El Gobierno de Unidad Nacional, formado por políticos y activistas prodemocráticos, pidió ser reconocido como la autoridad legítima de Birmania (Myanmar) por parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que celebra este viernes su cumbre anual en Nom Pen. "Queremos que la ASEAN actúe por el bien de los birmanos y que deje de reconocer a la junta (militar). (...) La ASEAN debe trabajar con el NUG (siglas en inglés del Gobierno de Unidad Nacional), reconociendo nuestra legitimidad democrática", indicaron a Efe fuentes del Ministerio de Cooperación Internacional del NUG.

EEUU EXTERIORES

Biden viaja a COP27, ASEAN y G20 decidido a ayudar a Ucrania y verse con Xi

Washington. El presidente estadounidense, Joe Biden, puso rumbo este jueves a la Cumbre del Clima COP27 en Egipto desde donde se dirigirá a la ASEAN en Camboya y al G20 en Indonesia, en una gira en la que tiene previsto mantener su primer cara a cara con su homólogo chino, Xi Jinping, en Bali. Biden despegó rumbo a Sharm el Sheij (Egipto), donde este viernes dará un discurso ante los asistentes de la COP27 y se reunirá con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, que ejerce como anfitrión.

IRÁN NUCLEAR

EEUU exige a Irán que responda las dudas de la ONU sobre uranio no declarado

Washington. Estados Unidos exigió este jueves a Irán que responda a las dudas del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, sobre algunas partículas de uranio encontradas en sitios no declarados como nucleares.El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, publicó dos informes en los que detalla que Teherán ha frenado por primera vez en meses el ritmo de producción de uranio enriquecido, pero todavía no ha respondido a las dudas del organismo.

EEUU TRUMP

La fiscalía de EEUU pide al Supremo que avale publicar los impuestos de Trump

Washington. El Departamento de Justicia estadounidense y un comité de la Cámara Baja solicitaron este jueves al Tribunal Supremo que rechace la petición del expresidente Donald Trump (2017-2021) de mantener en secreto sus declaraciones de impuestos.La fiscal general Elizabeth Prelogar estimó que el antiguo mandatario republicano no ha satisfecho los requisitos para que se le conceda su deseo de que no se publiquen esos documentos, informó la cadena NBC.

CORONAVIRUS CHINA

China reduce cuarentenas pero se aferra a "cero covid" en medio de rebrotes

Pekín. China redujo hoy las cuarentenas para contactos de infectados y para viajeros que llegan al país, un día después de que la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino (PCCh) reafirmase la política de "cero covid" ante los numerosos rebrotes registrados en las últimas semanas. Los viajeros que lleguen a China habrán de permanecer cinco días en cuarentena en un hotel designado, dos menos que hasta ahora, más otros tres en sus domicilios, informó un comunicado del mecanismo conjunto de prevención y control contra la pandemia del Consejo de Estado, el Ejecutivo chino.

BÉLGICA SUCESO

Un policía muerto y otro herido en un ataque con arma blanca en Bruselas

Bruselas. Un policía ha muerto y otro ha resultado herido tras ser acuchillados la noche de este jueves en Bruselas por un individuo que fue detenido por otra patrulla, según informó la Fiscalía que investiga las circunstancias de este ataque. Según la prensa local, el atacante gritó "Aláhu Akbar" en el momento de la agresión, pero la Fiscalía rehusó pronunciarse al respecto. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:15 hora local cerca de la Estación del Norte en Schaerbeek, uno de los 19 municipios de la Región de Bruselas-Capital.

TWITTER MUSK

Musk no descarta bancarrota para Twitter mientras sigue sangría de directivos

Nueva York. El magnate Elon Musk, propietario único de Twitter, dijo a los empleados de la plataforma que no puede descartarse la bancarrota de la compañía, según aseguran la agencia Bloomberg y otros medios económicos. "La declaración de bancarrota no puede descartarse", afirmó en una reunión presencial con el personal de la sede central en San Francisco, a quienes recordó que el teletrabajo se ha terminado y que deben volver a las oficinas, so pena de ser despedidos. EFE

int-pi