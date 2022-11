Viernes, 11 de noviembre de 2022 (04.00 GMT)

Para Mun y Exg

ASEAN CUMBRE

Comienza la cumbre de los países del Sudeste Asiático y sus socios externos

Nom Pen. Los mandatarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) iniciaron este viernes en Nom Pen una cumbre de tres días que incluirá la participación de líderes mundiales como el presidente estadounidense, Joe Biden.La rivalidad económica y geoestratégica de Pekín y Washington será uno de los asuntos importantes durante la cumbre, que este viernes comienza con las reuniones de los diez miembros de la ASEAN, así como diferentes bilaterales del bloque con China, Corea del Sur y la ONU.

UCRANIA GUERRA

Rusia sufre otra humillación, pero la batalla por Jersón aún no ha terminado

Moscú/Leópolis. La retirada de las tropas rusas de la ciudad ucraniana de Jersón y de todo el territorio que aún controlaba en la margen derecha del río Dniéper supone uno de los reveses más duros para Rusia desde el inicio de la guerra pero, desde el punto de vista militar, el destino de esta región todavía está abierto, tanto para Rusia como para Ucrania. El Ministerio ruso de Defensa indicó este jueves que el repliegue de las tropas a la orilla izquierda del río ya está en marcha. Tanto el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, como el vicejefe del Departamento Operativo Principal del Estado Mayor General de Ucrania, Oleksiy Grómov, no han podido confirmar el anuncio ruso del repliegue, pero ambos quisieron resaltar que si resulta cierto, en todo caso, es fruto de "acciones activas" del Ejército.

UCRANIA GUERRA

Zelenski advierte de que faltan 170.000 kilómetros cuadrados por desminar

Redacción Internacional. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este jueves que de los 300.000 kilómetros cuadrados minados por los ocupantes rusos en su país faltan por limpiar 170.000, lo que consideró básico para restablecer las condiciones de una vida normal en los territorios liberados."Los ocupantes dejan atrás miles de minas y municiones sin explotar", afirmó el presidente ucraniano en su habitual discurso nocturno.

EEUU ELECCIONES

Conteo en condado clave de EEUU avanza lento con 400.000 papeletas sin contar

Washington. El conteo de papeletas en el condado de Maricopa (Arizona, EE.UU.) avanza lento, con más de 400.000 sufragios por computar todavía, por lo que aún pasará un tiempo para conocerse los resultados electorales Arizona, estado clave para definir la composición de las cámaras del Congreso estadounidense. El presidente de la Junta de Supervisores del condado, Bill Gates, explicó este jueves en una entrevista con la CNN que hay entre 404.000 y 410.000 papeletas que todavía no han sido contadas, por lo que el resultado del segundo mayor distrito electoral del país está todavía en el aire.

BRASIL ELECCIONES

Militares alimentan sospechas sobre las urnas tras las elecciones en Brasil

Brasilia. Las Fuerzas Armadas respondieron este jueves a la Justicia electoral y precisaron que el informe sobre la fiabilidad de las urnas "no excluye la posibilidad de fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas", pese a haber expresado la víspera su "conformidad" con el resultado de las elecciones.Los militares divulgaron este jueves un comunicado para "evitar distorsiones de contenido" sobre el informe presentado la víspera ante la Justicia Electoral sobre el resultado de los comicios, el cual resultó en la victoria del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva frente al mandatario Jair Bolsonaro.

ISRAEL GOBIERNO

Netanyahu se perfila como favorito durante consultas de presidente de Israel

Jerusalén. El presidente de Israel, Isaac Herzog, finalizó este jueves su segundo día de consultas con los líderes de los partidos que integran el Parlamento, recaudando un respaldo mayoritario para el ex primer ministro Benjamín Netanyahu como encargado de formar el próximo Gobierno.La primera cita del día fue con representantes del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, que -como se esperaba- dio su visto bueno a Netanyahu luego de haber ganado siete escaños en las elecciones del 1 de noviembre.

IRÁN NUCLEAR

EEUU exige a Irán que responda las dudas de la ONU sobre uranio no declarado

Washington. Estados Unidos exigió este jueves a Irán que responda a las dudas del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, sobre algunas partículas de uranio encontradas en sitios no declarados como nucleares.El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, publicó dos informes en los que detalla que Teherán ha frenado por primera vez en meses el ritmo de producción de uranio enriquecido, pero todavía no ha respondido a las dudas del organismo.

EEUU TRUMP

La fiscalía de EEUU pide al Supremo que avale publicar los impuestos de Trump

Washington. El Departamento de Justicia estadounidense y un comité de la Cámara Baja solicitaron este jueves al Tribunal Supremo que rechace la petición del expresidente Donald Trump (2017-2021) de mantener en secreto sus declaraciones de impuestos.La fiscal general Elizabeth Prelogar estimó que el antiguo mandatario republicano no ha satisfecho los requisitos para que se le conceda su deseo de que no se publiquen esos documentos, informó la cadena NBC.

MIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

Francia: Nueve países europeos acogerán a parte de migrantes del Ocean Viking

París. Un grupo de nueve países europeos ha prometido recibir a dos tercios de los 234 inmigrantes que este viernes llegarán a suelo francés en el Ocean Viking, dijo la noche de este jueves el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin.Alemania recibirá más de 80, y también se han comprometido Portugal, Irlanda, Luxemburgo, Croacia, Bulgaria, Rumanía, Malta y Lituania, según explicó Darmanin en unas declaraciones en la televisión TF1.

BÉLGICA SUCESO

Un policía muerto y otro herido en un ataque con arma blanca en Bruselas

Bruselas. Un policía ha muerto y otro ha resultado herido tras ser acuchillados la noche de este jueves en Bruselas por un individuo que fue detenido por otra patrulla, según informó la Fiscalía que investiga las circunstancias de este ataque. Según la prensa local, el atacante gritó "Aláhu Akbar" en el momento de la agresión, pero la Fiscalía rehusó pronunciarse al respecto. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:15 hora local cerca de la Estación del Norte en Schaerbeek, uno de los 19 municipios de la Región de Bruselas-Capital, donde los dos policías de una patrulla fueron atacados por un hombre armado con un cuchillo.

UE GIBRALTAR

Albares pide a Bruselas "intensificar" las negociaciones sobre Gibraltar

Bruselas. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió este jueves al vicepresidente comunitario Maros Sefcovic, responsable del equipo negociador europeo para el acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit, "intensificar" esas negociaciones, aprovechando que las bilaterales entre Madrid y Londres "avanzan a buen ritmo".Albares y Sefcovic intercambiaron información sobre cómo van los contactos en los dos niveles y el vicepresidente ejecutivo estuvo "de acuerdo en intensificar ese ritmo de las negociaciones", aseguró el jefe de la diplomacia española a la prensa en Bruselas.

IRÁN NUCLEAR

Irán frena el ritmo de producción de uranio pero no responde a dudas del OIEA

Viena. Irán ha frenado por primera vez en meses el ritmo de producción de uranio enriquecido y ha reducido incluso las reservas de ese material, de doble uso, civil y militar, informó este jueves el OIEA, la agencia nuclear de la ONU, en un informe emitido en Viena. El total de uranio almacenado, de diferente pureza, bajó un 6,7 % hasta 3.673,7 kilos desde septiembre, aunque la cantidad de uranio enriquecido al 60 % -una pureza cercana a lo necesario para una bomba atómica- aumentó un 12 % (de 55,6 a 62,3 kilos). Pero el OIEA critica en otro informe emitido hoy que Irán sigue sin explicar el origen y la naturaleza de algunas partículas de uranio encontradas en sitios no declarados como nucleares, aunque anuncia nuevas conversaciones al respecto para las próximas semanas.

EPREMIO CERVANTES

El poeta venezolano Rafael Cadenas gana el Premio Cervantes 2022

Madrid/Caracas. El poeta venezolano Rafael Cadenas fue este jueves galardonado con el Premio Cervantes 2022, el máximo reconocimiento de las letras en español y dotado con 125.000 euros (144.800 dólares). En rueda de prensa, el ministro español de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, informó del fallo del jurado de este galardón, que reconoce la figura de una escritora o de un escritor que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. Rafael Cadenas, de 92 años, dijo a EFE que se siente honrado y agradecido tras conocer el fallo que le otorga el Premio Cervantes, una noticia que recibió vía telefónica en su casa, en Caracas, y que le tomó por sorpresa.

COP27 CLIMA

Cumbre del clima "avanza" mientras los jóvenes reclaman su espacio

Sharm el Sheij (Egipto). La cumbre del clima de la COP27 "avanza" en sus negociaciones a puerta cerrada con la financiación de las acciones para paliar el impacto de la crisis climática en el centro de sus objetivos, mientras que los jóvenes, que tuvieron este jueves su día en el evento, reclamaron su espacio y levantaron la voz para pedir soluciones para su futuro. En vísperas de la llegada del presidente estadounidense, Joe Biden, a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para participar en el mayor evento global para abordar la emergencia climática, la cuarta jornada del evento dejó también la noticia de cómo se han multiplicado los asistentes vinculados a la industria del petróleo y el gas respecto a ediciones anteriores.

TWITTER MUSK

Musk no descarta bancarrota para Twitter mientras sigue sangría de directivos

Nueva York. El magnate Elon Musk, propietario único de Twitter, dijo este jueves a los empleados de la plataforma que no puede descartarse la bancarrota de la compañía, según aseguran la agencia Bloomberg y otros medios económicos."La declaración de bancarrota no puede descartarse", dijo en una reunión presencial con el personal de la sede central en San Francisco, a quienes recordó que el teletrabajo se ha terminado y que deben volver a las oficinas, so pena de ser despedidos.

EFE

int-mmg/ga