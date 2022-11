Twitter suspende suscripciones ante aumento de cuentas falsas

(Bloomberg) -- Twitter Inc. suspendió el programa de suscripción de US$8 que lanzó a principios de esta semana para combatir el creciente problema de usuarios que suplantan a marcas importantes, dijo una persona familiarizada con la medida.

Los suscriptores existentes seguirán teniendo acceso a su cuenta, dijo la fuente, que pidió no ser identificada porque la información es privada. La medida fue informada previamente por el sitio web Platformer.

La compañía también restableció las insignias “oficiales” para cuentas de alto perfil, con la reaparición de la insignia gris debajo de los perfiles de las empresas y de los principales medios de comunicación el viernes sobre la base de una lista interna aprobada, según la persona. El marcador de identificación se implementó a principios de esta semana antes de ser eliminado.

Twitter lucha con las cuentas de impostores desde que la compañía permitió a los suscriptores de pago obtener marcas de verificación azules. Una cuenta que se hacía pasar por Nintendo Inc. publicó una imagen de Super Mario levantando el dedo del medio, mientras que otra que se hacía pasar por el gigante farmacéutico Eli Lilly & Co. tuiteó que la insulina ahora era gratuita, lo que obligó a la empresa a emitir una disculpa. Una supuesta cuenta de Tesla Inc. bromeó sobre el historial de seguridad del fabricante de automóviles.

“Para combatir la suplantación de identidad, hemos agregado una etiqueta de ‘Oficial’ a algunas cuentas”, tuiteó el soporte de Twitter el viernes.

Elon Musk tuiteó el mismo día que todas las cuentas dedicadas a la parodia deben incluir “parodia” en su nombre.

El hombre más rico del mundo, que adquirió Twitter el mes pasado por US$44.000 millones, se enfrenta a una serie de desafíos a medida que los principales anunciantes se retiran de la plataforma en medio de la preocupación por la capacidad de la empresa para hacer frente a los impostores y la incitación al odio. Musk, que también ha sufrido renuncias dentro de su equipo de liderazgo, dijo esta semana en su primer discurso a los empleados que la compañía podría enfrentar la bancarrota, informó anteriormente Bloomberg News.

