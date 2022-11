Sofía Reyes cree que el talento de México sirve como base para el éxito

Alfonso Rodríguez

Miami, 11 nov. La estrella mexicana del pop latino Sofía Reyes afirma a EFE que el talento que hay en su país sirve como base para el éxito, algo que busca con su nuevo sencillo "Luna", el primer anticipo de su tercer disco de estudio.

La cantante de Monterrey, que con solo 27 años trata de convertirse en referencia de la música latina e internacional, lanzó "Luna", el nuevo sencillo enmarcado en su estilo pop que se acerca a un género urbano cada vez con mayor frecuencia en su repertorio.

"Creo que hay mucho talento en México y hay que apoyarnos más", señaló Reyes, quien en 2017 fue nominada a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

Sobre "Luna", que trata "del amor profundo, incondicional y de la sexualidad", dice que "es una flor que nace de mal de amores".

"También habla del alma", subraya la artista residente en Los Ángeles (EE.UU.) sin dar demasiadas pistas de su tercer disco de estudio, para el que no adelanta el título y que sigue a "Louder!" (2017) y "Mal de amores" (2022), aunque sí subrayó que es "súper bonito y honesto".

Dijo que el nuevo disco salió "de probar cosas nuevas" con su equipo en poco tiempo.

Señaló que "Luna" está dedicada a "una persona muy especial", después de reconocer que, en realidad, todos los temas de su discografía "tienen una musa o un 'muso'", un tema, como dijo, "muy profundo e incondicional".

"Esta nueva etapa de mi vida es más tranquila, ya no tengo el corazón roto, ya pasé por ese camino", subrayó en tono positivo sobre la inspiración de sus canciones.

Reyes, que este año colaboró con la banda californiana de rock Train en el tema "Cleopatra", subrayó respecto a su estilo musical que empezó "muy pop cuando era más chiquita", aunque con el paso del tiempo ha dejado que entre en su repertorio "un género más urbano".

"Hago música urbana pero respetando mi esencia, porque siempre he dicho que soy una artista muy pop", indicó la cantante, que a comienzos de 2014 lanzó su sencillo y video "Muévelo" junto con el cantante y productor puertorriqueño Wisin, del dúo Wisin & Yandel, un referente internacional de la música urbana.

DISCO POP Y TAMBIÉN URBANO

"Mi nuevo álbum es muy pop pero también muy urbano y con otro tipo de música", aclara la artista sobre su última apuesta, grabada en un tiempo récord de 5 meses, un plazo muy diferente a los casi 5 años que tardó en ver la luz "Mal de amores".

A pesar de que el género urbano ejerce una indudable influencia en su estilo, no menos cierto es que la inspiración le llega también de artistas relevantes de su país como Chavela Vargas, exponente de la música ranchera mexicana.

Reyes reconoce que, en cualquier caso, "le encanta explorar" en distintos géneros musicales y que está abierta a lo nuevo, porque "cada canción es una historia".

Las canciones también surgen dependiendo de las distintas etapas por las que atraviesa su vida, aunque insistió en la honestidad como clave de su música.

La mexicana también dice sentirse libre al utilizar para su trabajo su lengua materna, el español, pero también un inglés que está presente en su vida, en primer lugar por vivir en Estados Unidos.

MEZCLA DE ESPAÑOL E INGLÉS

"Empecé con el 'espanglish'", recuerda sobre sus orígenes, aunque con el paso del tiempo el castellano se impuso claramente como el idioma musical de su carrera.

"En realidad no he dejado de colaborar en inglés", recuerda la mexicana, que tiene trabajos como "Conmigo-Rest of Your Life", una canción bilingüe que llegó a situarse en el Top 15 de descargas de iTunes Latin en 2015.

"El 'espanglish' me gusta cuando me sale natural", resalta sobre su acercamiento al inglés, que en 2016 le llevó a sacar el tema y video de "How to Love", junto al grupo estadounidense de música electrónica Cash Cash.

Sobre hacia dónde dirige su carrera en un mundo tan exigente como es el de la música, reconoció que "la competitividad consume", pero que por ello no deja de admirar a otros cantantes.

"Si eres auténtica no va haber nadie como tú, compararse no es sano", sostuvo Reyes, que además ha colaborado con los estadounidenses Jason Derulo y De la Ghetto.

Respecto al futuro y su deseo de trabajar con otros artistas, dijo que, entre otros, le gustaría algún día hacer algo con el español C. Tangana.

La artista también dedica parte de su actividad profesional al cine y la televisión, algo que comenzó a cultivar muy joven, en 2009, en la serie mexicana "Mi linda Anabella", en la que daba vida al personaje de Camila.

En 2020 apareció en "Alguien tiene que morir", serie española-mexicana de la plataforma Netflix. EFE

