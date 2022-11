Simeone: "Ojalá Joao pueda seguir con nosotros, tiene gol y lo necesitamos"

Majadahonda (Madrid), 11 nov. Mientras 'Le Parisien' insistió este jueves en el interés del París Saint Germain por Joao Félix para enero, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, destacó este viernes la trascendencia del atacante para el conjunto rojiblanco, del que deseó que continúe a sus órdenes, porque tiene "gol" y el equipo lo necesita, en la víspera de enfrentarse en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a la Sociedad Deportiva Almazán en el estadio de Los Pajaritos de Soria.

"Joao Félix es uno de los futbolistas que más goles tiene de los delanteros que tenemos, más allá de que, si no me equivoco, ha hecho tres ahora. El gol lo tiene. Ojalá pueda seguir estando con nosotros, rendir al nivel que ha mostrado un montón de oportunidades jugando y, sobre todo, eso que te estoy diciendo: un futbolista que tiene gol y que necesitamos", expresó el técnico en la rueda de prensa, antes del entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

La Copa del Rey ya asoma para el Atlético, con la relevancia que toma la competición en el actual panorama del conjunto rojiblanco, eliminado de cualquier torneo europeo y a 13 puntos del liderato del Barcelona en LaLiga Santander, con el añadido, además, de que es el último partido antes del parón del Mundial, con los condicionantes que eso pueda tener en los once jugadores del equipo que acudirán a Qatar 2022 con las diferentes selecciones.

"La sensación que tengo es que en el momento que estamos nosotros sintiendo la necesidad que tenemos de hacerlo bien y hacer un buen partido, no pensamos en otra cosa que resolver el partido de mañana. A partir de mañana a la noche, ya tendrán tiempo para centrarse en algo tan importante como es el Mundial para los que les va a tocar jugarlo", avisó el técnico, que remarcó la "ilusión de siempre" en la Copa, con la alerta de las eliminaciones en 2020-21 contra la Cultural Leonesa y en 2019-20 frente al Cornellá. No alcanza las semifinales del torneo desde 2017 y no la gana desde 2013.

Ni Ángel Correa ni Matheus Cunha irán al Mundial. Habituales en las últimas citaciones de las selecciones de Argentina y Brasil, respectivamente, finalmente no están entre los elegidos para el torneo. "Es difícil (de gestionar), porque es una situación emocional y muy personal de cada uno. Todos los chicos que estaban con posibilidades o no de ir al Mundial sabían que esta situación estaba presente después, de estar dentro o estar fuera", repasó.

"A seguir luchando y peleando aquellos que no han entrado dentro de estos jugadores que van a participar en el Mundial, porque la vida es así, tiene cosas buenas, tiene cosas negativas, y los que no están a estar fuertes y seguir demostrando los futbolistas que son", añadió Simeone.

El parón por Qatar 2022 les "va a venir bien a todos". "Viendo la tabla de posiciones se ve claramente que estamos todos muy cerca, los que están peleando abajo, los que estamos peleando en intermedio y los dos que pelean un poco más arriba. Estamos conviviendo todos con una situación nueva. De los 26 puntos de la Real Sociedad al diecisiete no hay tanta cantidad de puntos y hay muchísimos equipos en esa misma situación. Eso habla por sí solo de que este parón nos viene bien creo que a todos", abundó. EFE

id/jl