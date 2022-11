Gobierno y oposición venezolana acuerdan crear fondo social

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con la creación de un fondo social administrado por Naciones Unidas, el gobierno y la oposición venezolana se preparan para reanudar en los próximos días las negociaciones en México que fueron suspendidas hace más de un año.

Tras un acercamiento de las partes en París, los delegados del presidente Nicolás Maduro y la oposición esperan reactivar este mes las conversaciones con la creación de un "fondo de solidaridad social”, informaron a The Associated Press dos fuentes familiarizadas con las negociaciones que hablaron a condición de anonimato porque no están autorizadas a hacer declaraciones.

El fondo social, de unos 3.000 millones de dólares, se financiará con recursos congelados del Estado venezolano que se encuentran esencialmente en Europa, y se dispondrá en su totalidad para atender programas de salud y alimentación, y el deteriorado sistema eléctrico público.

Los recursos del fondo serán liberados en un lapso de tres años, según lo previsto, pero los desembolsos estarán sujetos a los avances de los proyectos. El fondo será manejado por Naciones Unidas, pero contará con veedores del gobierno y la oposición.

La conformación del fondo, que vienen discutiendo las partes desde hace unos dos meses, es vista como un gesto de buena fe para impulsar una nueva etapa de negociaciones entre los delegados de Maduro y la oposición con la facilitación de Noruega y el apoyo de varios gobiernos.

Como parte de la nueva etapa de conversaciones se espera discutir la ampliación de la licencia de operaciones de la petrolera estadounidense Chevron y las garantías políticas que incluirían la definición de las condiciones para los próximos comicios, la liberación de presos políticos y el retiro de inhabilitaciones políticas.

El presidente colombiano Gustavo Petro expresó el viernes su respaldo al acercamiento entre los representantes del gobierno de Maduro y de la oposición, encabezada por Juan Guaidó, para reanudar los diálogos suspendidos desde octubre del año pasado en México.

“Indudablemente hay un avance, un desarrollo de las mesas de negociación en México, que este grupo respalda”, dijo Petro a la prensa en París, destacando que durante las intervenciones de los delegados venezolanos, quedó en evidencia que la resolución del conflicto político en Venezuela es posible, particularmente tomando en cuenta que éste “no ha traído a su interior un desenlace violento como en otros países nos ha tocado vivir”.

La declaración de Petro se produjo tras su participación en una mesa redonda en París —auspiciada por el presidente francés Emmanuel Macron— para abordar la crisis venezolana.

Asistieron el jefe de la delegación del gobierno de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y Gerardo Blyde, representante de la llamada Plataforma Unitaria, un bloque opositor conformado por miembros que en 2021 intentaron dialogar con representantes del gobierno durante las negociaciones en México.

Funcionarios del gobierno venezolano no estuvieron disponibles para un comentario.

Horas antes, en su cuenta de Twitter, Rodríguez manifestó que el gobierno de Maduro está convencido de que el camino de Venezuela “es diálogo, la suspensión de todas las sanciones ilegales y el respeto a la Constitución”,

También estuvieron presentes el presidente argentino Alberto Fernández y una representación del gobierno de Noruega, uno de los países garantes de los diálogos en México.

Petro apremió a los jefes de la delegación venezolana para que se facilite un “desescalamiento de la conflictividad política”. Enumeró los puntos en los que debe avanzar Caracas: "La entrada de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una amnistía general, un desbloqueo general de la economía venezolana, unas elecciones que para el año 2024 deben darles garantías a todas las fuerzas que allí intervengan y donde la expresión sea la del pueblo soberano de Venezuela, que decidirá”.

Las conversaciones —que comenzaron formalmente en septiembre del 2021 en México— se mantienen suspendidas desde octubre del año pasado, un mes después de su inicio. Entonces, Maduro ordenó a su delegación retirarse de los diálogos en protesta por la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, detenido en Cabo Verde.

Saab —de origen colombiano y a quien el gobierno de Maduro designó como su representante diplomático y en último momento lo incluyó como delegado en los diálogos-- fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 tras hacer una escala en ese país, cuando se dirigía a Irán para cumplir con una misión humanitaria que le brindaba inmunidad, según las autoridades venezolanas.

El acercamiento, en el que Noruega actuó como promotor a semejanza de un fallido intento de negociaciones en 2019, fue visto por muchos en la comunidad internacional como un motivo de esperanza para avanzar hacia una salida pacífica y negociada de la crisis política, social y económica de Venezuela.

Estados Unidos, entre una decena de países, reconocieron a Guaidó como presidente interino después de proclamarse como tal cuando fungía como jefe de la Asamblea Nacional (2016-2021), argumentando que Maduro fue reelegido en 2018 en unos comicios fraudulentos.

El apoyo internacional, uno de los principales activos con los que contaba Guaidó, ha disminuido significativamente con el paso del tiempo.

El lunes, en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, Macron y Maduro tuvieron una breve y cordial conversación en los entretelones de la cumbre internacional sobre el clima COP27.

La ocasión fue propicia para que el jefe de Estado francés, que ha sido blanco de virulentas críticas del gobernante venezolano, recordara su invitación a que uno de sus representantes se reuniera con un delegado de la oposición venezolana en París.

Macron también expresó su interés en abordar con Maduro temas “útiles” para la relación bilateral.

____

El periodista de AP, Jorge Rueda, en Caracas, contribuyó a este despacho.