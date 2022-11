Meloni califica de "agresiva" la reacción francesa y pide "solución europea"

Roma, 11 nov. La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, calificó hoy de "agresiva" y "desproporcionada" la reacción de Francia después de que Italia rechazase la acogida de los 234 migrantes a bordo de un barco humanitario que han desembarcado en ese país y pidió que "se construya una solución europea" al problema migratorio.

"La Ocean Viking que hoy ha atracado en un puerto francés, es la primera nave de una ONG que ha atracado nunca en Francia y lleva 234 migrantes, lo que ha generado una reacción muy dura en respecto a una nación, Italia, que desde el comienzo del año ha hecho entrar a casi 90.000 migrantes en su territorio nacional", dijo Meloni en una rueda de prensa en Roma

La llegada a Francia del Ocean Viking, que atracó este viernes en la base naval francesa de Tolón (sureste), ha generado un conflicto entre París y Roma por el rechazo del Gobierno italiano, a lo que el Ejecutivo francés ha reaccionado con medidas contra Italia, entre ellas reforzar los controles fronterizos y suspender "con efecto inmediato" el acuerdo de relocalizaciones de la UE.

Meloni insistió en que la reacción francesa era "incomprensible" y dijo que "no le parecía justo" hablar de la poca solidaridad de Italia en la UE, cuando de todos loa migrantes llegados a Italia este año solo se habian llevado a cabo 116 reubicaciones, 38 en Francia.

"Algo no funciona" cuando lo que "molesta" es que Italia "no sea el único puerto de desembarco para migrantes del Mediteráneo" porque "eso no esta escrito en ningú acuerdo", dijo al ser preguntada al respecto en una rueda de prensa convocada para explicar el ultimo decreto del Gobierno con ayudas por el encarecimiento de la energía.

El mismo día que "Francia acogía a 234 personas, desembarcaban 600 personas" en Italia, aseguró, insistiendo en que la "agresiva reacción francesa" es "la demostración de que la migración en Europa no puede seguir como hasta hora".

"No creo que tengamos que discutir cada vez con Francia, Grecia, España... La única solución común, y lo hablé con Macron, Alemania y la UE, es la defensa de las fronteras exteriores de la UE, bloqueando las salidas, abriendo centros. Hemos gastado millones de euros para ayudar a Turquía" y enfatizó: "Pido que se construya una solución europea".

Tras asegurar que "habrá nuevos procedimientos" legales del Gobierno en materia migratoria, añadió: "En Europa todos tenemos los mismos derechos" y consideró que la UE no decidirá una respuesta "dramática" contra Italia, como ha pedido París, porque lo importantes es "comprender la cuestión y tomar iniciativas en el Consejo Europeo"

"El problema es cómo va a afrontar Europa esta materia, que puede ser aislando a Italia, pero creo que lo mejor sería aislar a los traficantes de personas", concluyó. EFE

