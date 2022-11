Maduro llega al circuito internacional en busca de legitimidad

(Bloomberg) -- Durante años, Nicolás Maduro se quedó encerrado en los confines del palacio presidencial en Caracas mientras Estados Unidos lo aislaba en el extranjero. Esta semana, sin embargo, recorrió la cumbre climática de la ONU en Egipto, acercándose alegremente a otros presidentes y posando para las fotos.

Intercambió cortesías con el presidente francés, Emmanuel Macron; estrechó la mano del enviado de EE.UU., John Kerry; y se alineó con otros líderes mundiales para una foto de grupo. Aunque el Departamento de Estado dijo que la reunión con Kerry no estaba planeada y que Maduro había interrumpido a otros líderes en el evento, el aparato de medios estatales de Venezuela se apresuró a transmitir los encuentros.

Quien alguna vez fuera una persona non grata en los círculos internacionales y a quien EE.UU. y decenas de otras naciones intentaron derrocar cortando los lazos con su Gobierno y apoyando a sus opositores, Maduro está usando las imágenes para proyectar una sensación de legitimidad en el escenario diplomático y normalidad en casa.

La foto es algo fundamental para Miraflores, dijo Félix Arellano, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Central de Venezuela, refiriéndose al palacio presidencial. “Pueden manipularla”.

Caracas puede usar las imágenes, dijo Arellano, para transmitir un mensaje de aceptación mundial de Maduro, incluso si Venezuela no tiene intención de renunciar a su agenda política e ideológica para seguir las reglas de las organizaciones internacionales.

En estos días, Maduro, de 59 años, está más dispuesto a aventurarse fuera de Caracas y enviar a sus principales asesores a eventos internacionales.

El viaje a Egipto fue la primera vez que asistió a un evento patrocinado por la ONU desde 2018. A principios de este año, visitó un puñado de países en Medio Oriente y Europa para fortalecer los lazos con los aliados. El mes pasado, caminó por las calles de un pequeño pueblo de Venezuela que había sido devastado por días de inundaciones, abrazó a los residentes y prometió reconstruir su pueblo.

Maduro envió al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a Francia para participar en el Foro de París sobre la Paz que comienza el viernes. El Gobierno de Macron, que organiza el foro, había llamado dictador a Maduro y apoyado al líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaidó, como líder interino del país.

Pero, como muchos países, Francia se ha distanciado de Guaidó. EE.UU. ha perdido a la mayoría de sus aliados en la campaña que lanzó en 2019 para expulsar a Maduro al reconocer a Guaidó. Hoy, solo un puñado de Gobiernos continúan respaldando a Guaidó y los partidos de oposición venezolanos están divididos sobre si continuar apoyándolo en casa.

“Muchos de los países que alguna vez criticaron la elección ahora se están desplazando hacia la izquierda”, dijo Daniel Varnagy, profesor de ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar. “Y reconocen a Maduro, lo validan”.

Mientras tanto, Maduro ha sostenido negociaciones directas con funcionarios de la Administración del presidente Joe Biden. También se espera que su Gobierno y miembros de la oposición reinicien pronto las negociaciones políticas en México, que tenían como objetivo establecer las condiciones para una elección presidencial en 2024, lo que podría llevar a Washington a comenzar a aliviar algunas sanciones a su industria petrolera.

A su retorno a Caracas desde Egipto, Maduro dijo que el mundo está reconociendo y respetando su gestión.

“La geopolítica se mueve en los pasillos, algunas cosas se ven y otras no se ven”, dijo. “Lo que se ve dice mucho sobre cómo se mueve el mundo y el papel que está llamado a jugar Venezuela”.

