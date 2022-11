LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 11 de noviembre de 2022

PRIMERA PLANA

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

MYKOLAIV, Ucrania - Las fuerzas ucranianas se aprestan a entrar a la ciudad sureña de Jersón después de que las fuerzas rusas se retiran a la otra margen del río Dnieper, según un vocero de la agencia de inteligencia militar ucraniana. Por Hanna Arhirova y John Leicester. 636 palabras. AP Foto. ENVIADO.

-UCRANIA-GUERRA GRANOS: Rusia y ONU conversan sobre acuerdo para granos ucranianos.

-REP-GEN UCRANIA-GUERRA RETIRADA RUSA: AP EXPLICA: Qué significa la retirada rusa de Jersón.

MUN-CLI COP27

SHARM EL-SHEIKH, Egipto - Docenas de países, entre ellos Estados Unidos, India, Australia y Kenia, además de la Unión Europea, anuncian un plan de 12 meses para impulsar las tecnologías que ayudarían a combatir el calentamiento global. 332 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación giró en torno de las elecciones intermedias en Estados Unidos: Video de Katie Hobbs, candidata demócrata a la gobernación de Arizona está editado. A pesar de fallas en tabuladores, ciudadanos de Arizona pudieron votar. El expresidente Donald Trump no fue candidato en las elecciones. Val Demings, candidata demócrata al Senado por Florida, no apoya plazo de aborto hasta el nacimiento. Video muestra a un trabajador electoral, no exhibe fraude en las elecciones. Por Abril Mulato, León Ramírez y Marcos Martínez Chacón. 2.550 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN PERÚ-VENEZUELA DELINCUENCIA

LIMA - La policía peruana captura a 30 presuntos integrantes del Tren de Aragua, un grupo criminal originado en Venezuela al que se señala como responsable de varios asesinatos con sicarios, trata de personas y extorsiones en Perú. 346 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN BOLIVIA-PROTESTAS

LA PAZ, Bolivia - Nuevos choques callejeros se registran en la región boliviana de Santa Cruz, en huelga general desde hace tres semanas en demanda de que el gobierno realice un censo que le daría más presupuesto y escaños en el Poder Legislativo. 361 palabras. ENVIADO.

REP-GEN LATINOAMÉRICA EN IMÁGENES-FOTOS

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 3 y el 10 de noviembre de 2022. 68 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-CLI TORMENTAS

WILBUR-BY-THE-SEA, Florida - Los remanentes de la tormenta tropical Nicole provocan fuertes lluvias desde Georgia hasta Nueva York. Por Mike Scheider y Freida Frisaro. 339 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AFR-GEN BIDEN-GIRA

SHARM EL SHEIKH, Egipto - El presidente estadounidense Joe Biden llega a Egipto para una cumbre climática, su primera escala en un viaje por el mundo que le llevará además a una reunión de naciones surasiáticas en Camboya y la cumbre del Grupo de los 20 en Bali. Por Zeke Miller y Seung Min Kim. 412 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO TWITTER-MUSK-ETIQUETAS

SIN PROCEDENCIA - Twitter vuelve a añadir la etiqueta gris de “oficial” a algunas cuentas destacadas. Las marcas se habían colocado hace unos días, en la segunda semana de la caótica llegada a la red social del multimillonario Elon Musk, pero se retiraron unas horas más tarde. Por Barbara Ortutay. 275 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-INM EUROPA-MIGRANTES

TOULON, Francia - Un barco de rescate marítimo atraca en un puerto del sur de Francia con 230 migrantes cuyo destino provocó una disputa diplomática entre Francia e Italia, además de la indignación de los rivales de ultraderecha del gobierno francés. Por Daniel Cole y Barbara Surk. 372 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN CHINA-CORONAVIRUS

BEIJING - Beijing cierra parques e impone otras restricciones mientras China enfrenta una nueva ola de casos de COVID-19. Más de cinco millones de personas siguen confinadas en la ciudad industrial sureña de Guagzhou y en la megaurbe de Chongqing, en el oeste. 688 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-POL ISRAEL-GOBIERNO

JERUSALÉN - El presidente de Israel solicita al ex primer ministro Benjamin Netanyahu que forme un nuevo gobierno, lo que presenta al líder de mucho tiempo la posibilidad de poner fin a años de inestabilidad política en Israel con sus socios de la extrema derecha. Por Isabel Debre. 252 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT MUNDIAL-ESPAÑA-LISTA

MADRID - El delantero de 20 años Ansu Fati regresa a la selección española después de una ausencia de dos años, uniéndose al equipo joven del técnico Luis Enrique para la Copa del Mundo. Ansu no ha jugado para España desde que hizo su cuarta aparición como adolescente en octubre de 2020, poco después de romper el récord del goleador más joven de España. 612 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT MUNDIAL ARGENTINA-LISTA

BUENOS AIRES - Con el capitán Lionel Messi a la cabeza y la sorpresiva inclusión de más defensores que delanteros, Argentina anuncia a los 26 jugadores que disputarán el mundial de Qatar. A sus 35 años, Messi liderará la ofensiva argentina en su quinto y probablemente último mundial. Lo llamativo de la nómina es la inclusión de nueve defensores por encima de mediocampistas (7) y delanteros (7). El atacante de la Roma, Paulo Dybala, fue incluido pese a que se está recuperando de un desgarro. Por Débora Rey. 499 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-ART MOMA-ARTE LATINOAMERICANO

NUEVA YORK - La nueva muestra de arte contemporáneo latinoamericano que el Museo de Arte Moderno de Nueva York inaugurará en 2023 ya tiene un título oficial: “Chosen Memories: Contemporary Latin American Art from the Patricia Phelps de Cisneros Gift and Beyond”. Por Claudia Torrens. 629 palabras. AP Foto.

ESP-MUS LATIN GRAMMY-JULIO REYES COPELLO

CIUDAD DE MÉXICO - El experimentado productor Julio Reyes Copello se considera un vehículo para transmitir la belleza a través de la música de artistas como Fonseca, Sebastián Yatra y Marc Anthony por la que ha sido galardonado a productor del año de los Latin Grammy. Reyes Copello conversó sobre sus recientes nominaciones a los premios que se otorgarán la próxima semana. Por Berenice Bautista. 1.000 palabras. AP Foto.

ESP-ART NORUEGA-ARTE-ACTIVISTAS

COPENHAGUE - Dos personas intentan en vano pegarse a la obra maestra de Edvard Munch “El grito” de 1893 en un museo en la capital de Noruega. No se reportan daños a la pintura y la policía dice que tres personas fueron detenidas por el incidente ocurrido en el Museo Nacional de Noruega. La organización noruega Stop Oil Exploration se adjudica la acción. Recientemente, pinturas famosas han sido objeto de protestas de activistas climáticos. Por Jan M. Olsen. 339 palabras.

ESP-GEN VIOLENCIA SEXUAL-PAUL HAGGIS

NUEVA YORK - Un jurado ordena que el cineasta galardonado con el Premio de la Academia Paul Haggis pague al menos 7,5 millones de dólares a una mujer que lo acusó de violarla. El jurado también planea otorgarle una indemnización adicional por daños punitivos. El veredicto surge de uno de los casos de la era del #MeToo que ha llevado a famosos de Hollywood a juicio este fin de año. Haggis escribió los guiones de las películas galardonadas con el Oscar “Million Dollar Baby” y “Crash”. Por Jennnifer Peltz. 1.000 palabras. AP Foto.

