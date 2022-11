Jóvenes en la COP27: "Hay que ocupar espacios de poder, aunque sean hostiles"

Sharm el Sheij (Egipto), 11 nov. Pablo Sánchez-Bayo tiene 25 años, es la primera vez que asiste a una cumbre del clima de la ONU y sin embargo tiene acceso a salas de negociación en las que ni siquiera periodistas pueden entrar.

Asistir a la COP27, para él, “tiene una parte importante de aprendizaje, pero desde luego a cualquiera que nos pregunte le vamos a intentar dar nuestra opinión respecto al tema”, alega a EFE.

De poder participar de manera más directa en las negociaciones incidiría en la cuestión de pérdidas y daños, uno de los asuntos que han acaparado el protagonismo en este evento y que consiste en compensar por los impactos climáticos a los países más vulnerables, que a su vez son los que menos han contribuido al calentamiento global.

“Aquí los que van a sufrir más son los que menos han participado en el cambio climático”, lamenta este estudiante de máster de Arquitectura en Navarra (norte de España).

Junto con su hermana María y cinco veinteañeros más, Pablo forma parte del primer grupo de jóvenes que acompaña a la delegación española en el foro político de alto nivel que se celebra estos días en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

Este año, por primera vez, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico español(Miteco) trajo a representantes de la “generación clima” a la COP27, iniciativa para la que lanzó un concurso de ideas de proyectos de resiliencia y adaptación al cambio climático, temas centrales en esta cumbre, y así seleccionar al grupo que viajaría a Egipto.

Tres estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid, además de Pablo, fueron seleccionados por su propuesta de un “mapeo participativo del riesgo de inundaciones para favorecer la resiliencia urbana y la reducción de riesgo en Makeni, Sierra Leona”.

María, ingeniera agrónoma y especialista en cooperación internacional para el desarrollo, ha trabajado en proyectos en Colombia y en Sierra Leona.

Conocedora de los esfuerzos para reducir la brecha de desigualdad entre el norte y el sur global, reivindica su papel en los foros climáticos.

“Parece que no trabajas en cambio climático si no estás en el activismo o no actúas de manera directa en los temas de los que se habla en los congresos, y no es verdad. Nosotros nos hemos dado cuenta a raíz, por ejemplo, de esa convocatoria de que lo que nosotros hacemos está también relacionado con el cambio climático”, dijo.

Critica que los jóvenes, como las mujeres, ni siquiera cuentan con un día temático enteramente dedicada a ellos, sino que lo comparten con otro tema -el día de la juventud es también el día de la ciencia, y el día del género, el del agua-, pese a que son asuntos “tan importantes como la descarbonización”.

Un mecanismo de pérdidas y daños -asunto que ha conseguido entrar en el programa oficial de las conversaciones- sería a su juicio una buena forma de atajar al mismo tiempo la justicia climática internacional y la justicia climática intergeneracional, pues coincide que muchos de los países que tienen una población más joven son también los que más están sufriendo las consecuencias del calentamiento, arguye.

Unos pocos días en Sharm el Sheij han servido a esta ingeniera de 26 años, que en lugar de tarjetas de contacto difunde sus datos con un código QR -y así “no gastar papel”- para tejer todo tipo de redes entre delegaciones de jóvenes en la COP: activistas, oradores y formaciones políticas.

“Los activistas climáticos tenemos que reclamar nuestro sitio en espacios de poder, aunque sean hostiles”, insiste por su parte la activista de 29 años Irene Vivas, que ha viajado con la delegación de los Jóvenes Verdes Europeos.

Aunque sabía que esta COP “iba a ser difícil” por “la guerra de Ucrania y todos los conflictos de intereses que tiene Europa respecto a temas tan importantes como la energía”, Vivas considera “importante” estar aquí “para observar esas decisiones que se toman, para comunicar sobre ellas, para visibilizar todo lo que no se decida y para presionar a nuestros líderes para que protejan el objetivo de 1,5 grados que está en peligro de muerte”.

Para ella, es vital conservar el objetivo de fijar el grado y medio como umbral de calentamiento que no se debe superar bajo ningún concepto, pues “es el único escenario que permite que el planeta siga siendo habitable para todos y todas”.

Además, no quiere que esta cumbre “sea un éxito” para el gobierno egipcio, lo que según la activista implicaría que la COP no sea instrumentalizada para “blanquear las relaciones de derechos humanos”, ni que se convierta en un sitio “donde invertir nuevas estructuras e infraestructuras de combustibles fósiles”.

Por último, destaca también la negociación en torno a pérdidas y daños, pues cree que hay que “pagar la factura de nuestro desarrollo“, algo en lo que no deposita gran confianza pues “el 10% de nuestras sociedades, que son los más responsables, son quienes están decidiendo lo que se tiene que hacer”.

