Jaime Fernández: "Hemos sacado nuestra mentalidad competitiva"

Roma, 12 nov. El español Jaime Fernández declaró tras la complicada victoria ante Italia en Pésaro (norte), por 84-86, que encarrila la clasificación para el Mundial 2023, que "hemos sacado nuestra mentalidad competitiva".

"Hemos disfrutado mucho, hemos sacado nuestra mentalidad competitiva y ha sido increíble", comentó nada más finalizar el partido, en declaraciones difundidas por la Federación Española de Baloncesto.

Fernández, con 28 puntos, dos asistencias y dos rebotes ha sido clave en la victoria de los de Scariolo: "Bueno, no estaba pensando mucho, simplemente me dejaba llevar jugando y he tenido momentos muy buenos. En defensa he hecho alguna que no ha estado del todo bien. Ha sido un partidazo", apuntó.

Con la victoria, el billete para ir al Mundial queda muy cerca: "Sería algo increíble jugar un Mundial pero queda tanto que no me da la cabeza para pensarlo. Estamos aquí para cerrar la clasificación y lo que tenga que tenga que venir ya vendrá", sentenció. EFE

