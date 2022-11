América destaca la seguridad alimentaria como esencial para la sostenibilidad

San José, 11 nov. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y países de América y el Caribe destacaron este viernes, en el marco de la COP27 que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, la seguridad alimentaria como esencial para la sostenibilidad y enfrentar la situación climática global.

El IICA indicó en un comunicado de prensa que, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27), ministros de Agricultura de América presentaron un consenso para posicionar al sector agropecuario en las negociaciones climáticas.

"Transformamos juntos esa gran agenda agroalimentaria del continente en una sola voz. Hicimos juntos un gran esfuerzo y logramos ese consenso", afirmó el director general del IICA, Manuel Otero.

"Defendemos que no puede haber sostenibilidad ambiental si no hay seguridad alimentaria. Los agricultores no pueden pagar el ajuste de las transformaciones", agregó.

La propuesta fue plasmada en un documento lanzado en el evento "Abordando la crisis climática a través de la innovación agrícola y el liderazgo en las Américas", que se realizó en el pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas, instalado por el IICA en Sharm El Sheik, y que contó con la participación de ministros, viceministros y altos representantes de unos 20 países.

Los países de América coincidieron en que las cumbres sobre la crisis climática representan una oportunidad para resaltar la relevancia, los aportes y las necesidades de la agricultura del continente.

"Sin seguridad alimentaria no hay estabilidad política y social porque el papel de la agricultura es central y fundamental para los países de la región", dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Fernando Mattos.

"Hace tiempo percibíamos la necesidad de estar aquí en la discusión, de donde emanan corrientes de opinión pública que son contrarias a nuestros intereses. Tenemos que preservar el derecho a la producción. Somos más que proveedores de alimentos", aseveró.

Los representantes también se comprometieron a continuar fortaleciendo la presencia de los Ministerios y Secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca en los ámbitos de discusión climática nacionales, hemisféricos y globales; con el apoyo del IICA y otros organismos internacionales.

Según las autoridades, los países de América conforman una región que es una de las principales productoras y exportadoras mundiales de alimentos y, al mismo tiempo, su sector agropecuario, particularmente en el Caribe y Centroamérica es altamente vulnerable a la crisis climática.

Por esta razón, el documento además plantea la preocupación que la producción, medios y sistemas de vida y recursos naturales han sido afectados, lo que ha exacerbado la pobreza y el hambre y ha incrementado la inseguridad alimentaria mundial. EFE

