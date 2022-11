Alex Telles: "Empezaré a pensar en el Mundial el lunes"

Sevilla (España), 11 nov. El lateral internacional brasileño Alex Telles ha manifestado que empezará a pensar en el Mundial de Qatar el próximo lunes, que es cuando viajará con su selección, y que ahora está centrado en su trabajo en el Sevilla, en sacar la situación adelante y afrontar la eliminatoria copera ante el Velarde.

Alex Telles, de 29 años y cedido por una temporada por el Manchester United inglés, dijo a los medios del club que quien le conoce sabe que piensa "cada cosa en su momento" y que, por ello, lo hará con la cita mundialista cuando toque y esté con su selección.

"Ahora estoy aquí en mi trabajo con mis compañeros. El Sevilla me trajo aquí y apostó por mí y eso merece un respeto para todos. No me sorprende actuar así, es mi trabajo y así debo hacerlo", dijo el zaguero zurdo de Caxias do Sul, quien se refirió asimismo a la derrota liguera del Sevilla ante la Real Sociedad (1-2).

Reconoció que "no fue un día muy positivo" y que tienen "que seguir trabajando" porque son conscientes de que el momento que están pasando "no le gusta ni al club ni a la afición ni a los jugadores".

"Yo he venido aquí para disfrutar y ganar, y estoy disfrutando pero no ganando como quería. Es un momento de tristeza pero tenemos que seguir adelante, trabajar más porque en el fútbol se cambia muy rápido y eso depende de nosotros: corremos mucho y hacemos muchas cosas y no conseguimos los resultados", dijo. EFE

