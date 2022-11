Acciones tecnológicas en riesgo pese fin choque inflación: BofA

(Bloomberg) -- Un enfriamiento largamente esperado en la inflación de Estados Unidos debería ser una buena noticia para las acciones tecnológicas. Los estrategas de Bank of America Corp. dicen lo contrario.

Aunque el “choque inflacionario” —la principal narrativa del mercado de 2022— ya pasó, un fuerte aumento en los precios de los servicios y los costos salariales seguirá pesando sobre las acciones de crecimiento, advirtieron los estrategas liderados por Michael Hartnet. Esperan que el llamado grupo de empresas FAANG tenga un rendimiento inferior en los próximos años.

Una “reducción de calificación de varios años del sector tecnológico y FAANG apenas comienza”, escribieron en una nota del 10 de noviembre.

La cohorte tecnológica formada por Meta Platforms Inc, matriz de Facebook; Amazon.com Inc.; Apple Inc.; Netflix Inc.; y Alphabet Inc., matriz de Google; dará paso a un “nuevo liderazgo”, desde los sectores de productos básicos, de valor de baja capitalización, industrial de EE.UU., de bancos europeos y de recursos naturales de mercados emergentes, dijeron.

Las opiniones de BofA ofrecen una nota de precaución después de que los datos de precios al consumidor más bajos de lo esperado que se publicaron el jueves impulsaron el mejor día del Nasdaq 100 desde marzo de 2020. Las acciones tecnológicas —que tienden a sufrir a medida que suben las tasas, ya que significan un descuento mayor para el valor actual de beneficios futuros— se han visto afectadas este año debido a que la Reserva Federal se embarcó en un agresivo ciclo de ajuste para frenar la inflación.

La cifra de inflación fue el dato más esperado del mes y los inversionistas se abstuvieron de hacer grandes apuestas en el período previo. En la semana hasta el 9 de noviembre, un día antes del informe, los fondos de acciones globales registraron salidas de US$4.600 millones, según Bank of America citando datos de EPFR. Los fondos estadounidenses tuvieron sus primeros rescates en cinco semanas.

En el mismo período, se invirtieron US$3.000 millones en fondos de bonos globales y US$2.400 millones en efectivo.

