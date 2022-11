Marc Márquez rueda en el Jarama con un nuevo biocombustible Repsol

Madrid, 10 nov. El español Marc Márquez (Repsol Honda) ha probado hoy en el circuito del Jarama de Madrid, al manillar de una Honda RC213V-S, una moto de prestaciones parecidas a su MotoGP el rendimiento del nuevo biocombustible desarrollado por Repsol en su "Technology Lab", centro de investigación de la compañía multi-energética.

El objetivo principal del nuevo biocombustible no es otro que mantener las mismas prestaciones en pista pero reduciendo las emisiones netas de CO2 puesto que el nuevo reglamento técnico del campeonato del mundo de motociclismo establece que a partir de 2024 todas las motos de MotoGP deberán usar al menos un cuarenta por ciento de combustible no fósil, hasta alcanzar el ciento por ciento a partir de 2027.

En ese aspecto, sobre el rendimiento del nuevo bio-combustible de Repsol, el ocho veces campeón del mundo destacó que va "bien, bien".

"La verdad es que estoy un poco sorprendido porque siempre que pruebas una cosa por primera vez hay 'cositas', pero si no me lo dicen ni lo noto (sonrisas). He notado que va bien, se nota cuando la carburación va bien o no, si la moto sube bien de vueltas y, sobre todo, si arriba, que es cuando más necesitas la potencia la hay y puede llegar al limitador y lo cierto es que se llega bien, así que las prestaciones son muy buenas y si no me dicen que ha habido cambios en el combustible ni lo habría notado", reconoce el piloto de Repsol Honda.

Sincero como siempre, Marc Márquez destacó que espera "seguir muchos años más en la competición y espero y deseo que la investigación en los combustibles renovables sea un éxito y se mantenga el motor, porque lo que es el ruido en la recta, lo que es el olor de la gasolina, espero que sean un éxito todas las investigaciones en biocombustibles porque yo creo que puede ser también un buen futuro", en alusión a la posibilidad que a él no le gusta, de competir con motos eléctricas.

Y volviendo sobre el rendimiento del nuevo biocombustible Marc Márquez destacó que "lógicamente el primer comentario siempre es el del piloto y como he dicho antes es importante ver cómo sube de revoluciones el motor, que sea limpio al acelerar, porque es el momento más crítico muchas veces".

"Necesitamos que sea suave porque si no es así, la respuesta es muy agresiva o a golpes, y en este caso era muy suave y subía bien de revoluciones y el motor se siente libre en altas revoluciones y luego hay la telemetría, que también la analizan los ingenieros", explica sobre el rendimiento del nuevo Biocombustible de Repsol.

Ya en "modo competición, Marc Márquez volvió sobre los test de Valencia tras el gran premio para recordar: "tenemos que intentar estar en la pelea por el título, pero de momento aún estamos en la fase de cómo se va a desarrollar el invierno y qué vamos a probar en febrero en Malasia para ver a que nivel estamos, tanto la moto como yo".

"En Valencia fueron unos entrenamientos precisos en los que se dieron los comentarios y las explicaciones y creo que en general fue bueno porque lo que se probó fue un pasito. Es evidente que tenemos que seguir trabajando, que Honda tiene que seguir trabajando para desarrollar la moto y tener un conjunto en general más competitivo para el 2023", continúa Marc Márquez.

En cuanto a su situación general aclaró que "mi nivel de cabreo no es ninguno, no es bueno en este momento, porque entonces se entra en pánico y en estos momentos el nivel de compromiso de Honda es diez, la reacción en Valencia como dije, con muchos ingenieros dentro del box, es buena, y ya me dijeron que se daría un pasito en Valencia y que traerían, en teoría, pocas cosas pero que serían las más importantes para evolucionar pensando en el prototipo de febrero y, en febrero, es donde se verá el paso definitivo".

"Yo creo que el cabreo en situaciones en las que se debe construir no aporta nada y simplemente se trató de hacer unos test y tener unas reuniones constructivas para dar las directrices precisas como pilotos, ellos como ingenieros y como técnicos, y en febrero es cuando veremos cuál es el paso dado, pero mi confianza en Honda lo es ciento por ciento", recalca Márquez.

"Honda es Honda y todos los problemas que hemos tenido en 2022, sin estar yo al ciento por ciento porque he tenido una lesión pero en las últimas carreras hemos hecho un podio, tres primeras líneas, en Valencia si no hubiese sido por el problema el domingo en carrera hubiésemos acabado en el podio, así que la confianza está y el nivel está cerca de los que han ganado el campeonato de constructores y pilotos esta temporada para poder luchar por esos objetivos en 2023 que es el objetivo de Honda, de Marc y del Repsol Honda en general", insiste el piloto.

"Tengo dos años de contrato con Honda, sigo confiando en ellos al ciento por ciento y tenemos la mentalidad y espero y deseo volver a ganar con Honda. Ésta es mi prioridad número uno y estoy seguro y convencido que estoy en la mejor fábrica y que es la única o una de las únicas que puede reaccionar así, de la mejor manera", afirma convencido.

Marc Márquez también tuvo tiempo en esta ocasión para ser él quien hablase de su hermano Alex y de su salto a Ducati desde Honda y, de primeras, aclaró que "Alex lo ha demostrado en el pasado y cuando lo tiene todo en el sitio, está convencido y se adapta bien al proyecto, a la moto y con su estilo de pilotaje, lo da todo, como lo demostró en Moto3, que fue campeón del mundo, como lo demostró en Moto2, que fue campeón del mundo, y como lo ha demostrado en MotoGP, haciendo podios en su primera temporada, que pocos lo han hecho".

"Está muy contento y en el viaje de vuelta de Valencia fuimos en el mismo coche y la sonrisa no se le borraba de la cara y tampoco decía mucha cosa. Él trabajó en su garaje, yo trabajé en el mío y lógicamente nos ayudaremos este invierno para entrenar y llegar lo más preparados posibles, pero él tendrá sus secretos con su moto y nosotros los nuestros", dijo Marc.

En cuanto a su nuevo compañero de equipo, Joan Mir, y al nuevo piloto de Honda, Alex Rins, ambos ex pilotos de Suzuki, reconoció que "de Alex -Rins- poco puedo decir porque estaba en otro box, pero en principio fue una pequeña sorpresa lo que se encontró, pero luego se fueron adaptando ya que es una moto muy diferente".

"Lo que comentaron después de probar, porque no les han dejado hacer declaraciones desde Suzuki y tampoco las voy a hacer yo, pero lo importante cuando te refieres al desarrollo, es que Joan sólo al subirse por primera vez a la Honda los comentarios fueron muy similares a los míos y los problemas también", asegura el piloto de Repsol Honda.

"Y es ahí donde lo importante no es fiarse de uno, se cogen los comentarios de todos y, lógicamente, los que tienen más peso son los del que más rápido va y si el próximo año el que va más rápido es Joan, pues será Joan, y si voy más rápido yo, seré yo, y si va más rápido Rins pues serán los de Rins, porque también tiene contrato de fábrica, pero por ahora los comentarios son muy similares y estoy seguro que eso ayuda a dar un paso y seguir una dirección"", recalcó convencido Marc Márquez sobre la evolución del nuevo prototipo Honda. EFE

