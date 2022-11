Gran Bretaña deja a España sin semifinales (3-0)

Redacción deportes, 10 nov. Gran Bretaña se clasificó a las semifinales de la Copa Billie Jean King al superar a España en todos los encuentros del duelo y luchará con Australia por un puesto en la final.

El cuadro de Anabel Medina que tan buena imagen ofreció en la primera sesión, ante Kazajistán, a la que ganó por 3-0, no fue capaz de obtener set alguno ante el equipo anfitrión.

A España le servía con ganar uno de los tres encuentros para asegurar el billete a semifinales. Gran Bretaña, sin embargo, necesitaba ganar los tres, hacer pleno. Lo consiguió.

Nada tuvo que ver el nivel ofrecido por Nuria Párrizas ni por Paula Badosa, ambas desbordadas por sus adversarias, de menor ránking pero sobradas de motivación.

Párrizas se estrelló ante Heather Watson, que dio el primer punto a Gran Bretaña al ganar por 6-0 y 6-2. "He jugado muy mal y ella ha estado increíble", lamentó la española tras el encuentro.

El pase a semifinales estaba en manos de Paula Badosa, la de mejor clasificación de todas las participantes en el duelo. La ex número dos del mundo no mejoró el panorama. No pudo con Harriet Dart, con la que perdió por 6-3 y 6-4 en hora y media. La jugadora local es la 98 del mundo. Badosa la decimotercera. La diferencia no existió en la pista.

España quedó en manos del dobles. Anabel Medina decidió un cambio. Optó por Aliana Bolsova en lugar de Cristina Buksa y en compañía de Rebeka Masarova. Enfrente, Alicia Barnett y Olivia Nicholls.

El choque estuvo igualado en el primer set. España resistió pero el acierto de las locales, disparadas por el público, les dio ventaja. En el segundo, el dueto español decayó mientras las británicas mantuvieron el nivel hasta cerrar el triunfo por 7-6 (5) y 6-2 después de una hora y 35 minutos

Gran Bretaña termina el Grupo C como líder y jugará las semifinales ante Australia, que venció a Bélgica para sellar su clasificación.