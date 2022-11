El Southampton ficha a Nathan Jones como entrenador

Londres, 10 nov. El Southampton confirmó este jueves el fichaje de Nathan Jones como entrenador, después del despido esta semana de Ralph Hasenhuttl.

Jones, de 49 años, viene de entrenar al Luton Town, con el que ha peleado el ascenso a la Premier League en las últimas temporadas. Coge al Southampton en antepenúltima posición de la liga inglesa, con doce puntos en trece jornadas.

"Estoy muy orgulloso de que me hayan dado esta oportunidad", dijo Jones, que ha firmado un contrato por tres años y medio de duración.

El técnico galés vio desde la grada la victoria del Southampton en penaltis contra el Sheffield Wednesday este miércoles en la Copa de la Liga y dirigirá su primer encuentro este sábado contra el Liverpool, justo antes del parón por el Mundial de Qatar 2022.

"Quería dirigir en la Premier League, es un sueño que he tenido desde que empecé a entrenar. Este club en particular, por cómo es dirigido, por su estructura, por cómo va más allá de los resultados, me gusta mucho", añadió Jones. EFE

