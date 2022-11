Caída del Nasdaq por ganancias podría pausarse por un tiempo

(Bloomberg) -- Wall Street ha renunciado a la esperanza de que las empresas de tecnología informen mayores ganancias el próximo año, lo que podría conducir al menos a una estabilización de las acciones, si no a un repunte a corto plazo, ahora que el período de presentación de informes de resultados del tercer trimestre está llegando a su fin.

La caída en las perspectivas ya ha sido precipitada. Los analistas ahora prevén que las ganancias de la industria disminuirán un 0,2% el próximo año, en comparación con una predicción a fines de junio de un aumento del 10,5%, según datos recopilados por Bloomberg Intelligence. Si bien las expectativas han disminuido en una serie de sectores, el sector tecnológico se destaca: todavía se espera que el S&P 500 general informe un crecimiento de las ganancias en 2023.

El empeoramiento de las perspectivas de ganancias es una razón importante de la caída del 34% del índice Nasdaq 100 este año, pero algunos observadores del mercado están optimistas respecto de que la peor de las revisiones negativas ha pasado por ahora, ya que los inversionistas tienen lecturas bastante actualizadas sobre los fundamentos corporativos y la política monetaria de la Reserva Federal. Varias empresas, en particular Meta Platforms Inc, también están recortando costos mediante despidos u otros medios, una tendencia que debería apoyar las utilidades y los márgenes.

“Hemos pasado la reunión de la Fed, las elecciones de mitad de período y la mayor parte de la temporada de ganancias, por lo que no hay un catalizador obvio de por qué las estimaciones deberían bajar demasiado en el corto plazo”, dijo Michael Casper, estratega de renta variable de Estados Unidos de Bloomberg Intelligence. “Parece seguro decir que las expectativas tecnológicas estaban en una especie de burbuja, pero se han restablecido”.

La temporada de ganancias fue mixta para las acciones tecnológicas, especialmente para las empresas más grandes que dominan los principales índices. Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y Meta se hundieron después de sus resultados y, como resultado, los analistas redujeron sus estimaciones de ganancias por acción para 2023. Las estimaciones de Microsoft han caído un 5,9% durante el último trimestre, mientras que han bajado un 7,8% para Alphabet, un 14% para Amazon y un 29% para Meta.

Apple Inc., sin embargo, fue una excepción. Fue un punto brillante entre las ganancias de las acciones de megacapitalización y, a pesar de las crecientes preocupaciones sobre su negocio de iPhone, también ha sido una excepción en cuanto a las estimaciones, que solo han bajado un 2,7% en los últimos tres meses.

Si Apple sigue al resto del sector tecnológico en las revisiones negativas, eso tendría implicaciones para las valoraciones, especialmente porque es la empresa más grande de EE.UU. y cotiza con una prima en el mercado y frente a su propia historia. El Nasdaq 100 se cotiza a 19,4 veces las ganancias estimadas, un descuento modesto frente a su promedio de 10 años de 20,4. Si las estimaciones se recortan aún más, reduciendo el denominador en la ecuación precio-beneficio, el índice se proyectaría como más caro de lo que es actualmente.

Y si el aumento de la inflación y las tasas de interés más altas desencadenan otra caída en el crecimiento económico mundial, es posible que los analistas deban reducir aún más las estimaciones en 2023.

“Aunque no me gustaría tener acciones de grandes tecnológicas con la ponderación que solía tener, me sentiría más cómodo de tenerlas si supiera que ya se han realizado los últimos recortes de estimados”, dijo Patrick Burton, gestor de cartera de Winslow Capital Management. “Las valoraciones empiezan a parecer más atractivas, pero no creo que las estimaciones hayan tocado fondo. Podría ser un proceso de varios meses hasta que obtengamos más visibilidad sobre 2023, y es posible que no sea hasta la mitad del próximo año que comencemos a ver un rendimiento superior relativo”.

Nota Original:Nasdaq Earnings Freefall Looks Set to Pause a While: Tech Watch

--Con la colaboración de Subrat Patnaik.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.