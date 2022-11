Biden se reunirá con líder chino Xi Jinping el 14 de noviembre

(Bloomberg) -- El presidente estadounidense, Joe Biden, tratará de establecer una base para evitar que los lazos entre EE.UU. y China se deterioren aún más cuando se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping, el 14 de noviembre, dijo un alto funcionario de la Administración Biden.

El funcionario, que se reunió con los medios el jueves, dijo que el principal objetivo de la cita era que Biden y Xi profundizaran su conocimiento de las prioridades e intenciones de la otra parte, y que establecieran las llamadas reglas del juego.

Ese es un objetivo que la Casa Blanca ha estado buscando desde la primera llamada que sostuvieron los líderes en 2021.

En la última señal de que la Casa Blanca no espera ningún avance político tangible de la primera reunión cara a cara de Biden y Xi, el funcionario dijo que el objetivo de la sesión no era la búsqueda de resultados y que no se emitiría una declaración conjunta del evento.

Los dos líderes discutirán la guerra en Ucrania, la reciente actividad nuclear de Corea del Norte, los esfuerzos para frenar el cambio climático y otras áreas en las que las naciones pueden trabajar juntas, dijo el funcionario.

Biden se comprometió el miércoles a no hacer “concesiones fundamentales” a Xi, reforzando las ya escasas expectativas de cualquier avance importante en los tensos lazos entre las dos mayores economías del mundo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó en un comunicado que la reunión se llevará a cabo el 14 de noviembre.

La última reunión de Xi con un líder estadounidense se produjo en junio de 2019, cuando alcanzó una tregua con Donald Trump que condujo a un acuerdo comercial seis meses después, justo antes de que las relaciones cayeran en una espiral descendente mientras el covid-19 se propagaba por todo el mundo.

Biden dijo que espera debatir temas polémicos como el comercio y Taiwán, al que China ha sometido a una mayor presión militar desde que la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, visitó Taipéi en agosto. Su Administración también impuso amplias restricciones a la venta de chips avanzados a China, una medida destinada a mantener la ventaja tecnológica de EE.UU. sobre Pekín.

“No estoy dispuesto a hacer ninguna concesión fundamental”, dijo Biden en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el miércoles. “Busco la competencia, no el conflicto”.

