Acciones se disparan en mejor día posterior a datos IPC

(Bloomberg) -- Las acciones subieron en un contexto de “comprar todo” ya que un crecimiento de precios más lento de lo proyectado estimuló las apuestas de que la Reserva Federal puede moderar su senda agresiva de alza de tasas.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 5,5% a las 4 p.m., hora Nueva York

El Nasdaq 100 avanzó 7,5%

El Dow Jones Industrial Average repuntó 3,7%

El índice MSCI World subió 4,5%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 2%

El euro subió 1,8% a US$1,0196

La libra esterlina avanzó 3,1% a US$1,1713

El yen japonés subió 3,6% a 141,26 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin subió 15% a US$18.080,76

Ether avanzó 21% a US$1.336,02

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó 27 puntos básicos al 3,82%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años cayó 16 puntos básicos al 2,01%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cayó 16 puntos básicos al 3,29%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 0,5% a US$86,27 el barril

Los futuros del oro subieron 2,5% a US$1.756,90 la onza

