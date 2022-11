Zedillo: La regulación de las drogas está en "punto cero"

Bogotá, 9 nov. El camino hacia la regulación de las drogas en América Latina está en el "punto cero" a pesar de las iniciativas de varios países por avanzar en ese sentido, aseguró el expresidente mexicano Ernesto Zedillo en la presentación en Bogotá del informe sobre Colombia de la Comisión Global de Política de Drogas.

"Falta mucho, muchísimo, estamos prácticamente en el punto cero, lo que hemos logrado en los últimos diez años es modificar los términos de la discusión, hemos roto algunos tabúes que existían firmemente establecidos en la discusión política y en la discusión social sobre este tema", dijo Zedillo a EFE.

En la rueda de prensa de presentación del informe también intervinieron los expresidentes Ruth Dreifuss (Suiza) y Juan Manuel Santos (Colombia), así como el canciller peruano y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Diego García-Sayán.

Zedillo señaló que hay países que han dado "algunos pasos" en dirección a la legalización, de los cuales los más significativos son los de Uruguay y Canadá, "en ambos casos referido únicamente al cannabis", y en algunos estados de Estados Unidos que "han discriminalizado, permitido, la producción y la comercialización del cannabis".

"Pero en el resto, hablando del continente, estamos prácticamente en punto cero", dijo Zedillo, que gobernó México entre 1994 y 2000, y quien elogió la reciente declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en un discurso en la Asamblea General de la ONU pidió acabar con la guerra "irracional" contra las drogas y convocó a América Latina a unirse con ese propósito.

ESPERANZA DE CAMBIOS

En opinión de Zedillo, después de los retrocesos de los últimos años en la defensa de la regulación o la legalización de las drogas, la declaración de Petro "nos regresa al punto de 2016, antes de la Asamblea Especial de las Naciones Unidas" sobre el Problema de las Drogas.

"Después de la Asamblea viene la decepción de que nos preparamos tantos años para esto y no se logró nada sustantivo", dijo.

Por eso considera que la intención de Petro de cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas, dejando de lado la represión, es un "momento de esperanza, de que algo puede suceder aquí en Colombia" que impacte a toda la región.

"Espero que el presidente Petro hable con sus colegas latinoamericanos y diga: 'señores, tenemos que discutir este tema'", ya que "muchos de esos presidentes, lejos de mostrar interés en una reforma, han hecho cosas que nos han hecho retroceder con las consecuencias dramáticas que conocemos, México entre ellos desgraciadamente", agregó Zedillo.

EL FRACASO DE LA GUERRA

A su juicio, otro fracaso en la lucha contra las drogas es el de Colombia, donde según el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, sigla en inglés), los cultivos de coca crecieron un 43 % en 2021, hasta alcanzar las 204.000 hectáreas.

"El hecho de que la superficie cultivada de la planta de coca haya superado las 200.000 hectáreas después de todo el esfuerzo de todos estos años, del Plan Colombia, de lo que se ha vivido acá (muestra que) no sirvió de nada", afirmó.

En la presentación del informe de la Comisión, titulado "La política de drogas en Colombia: el camino a una regulación justa", Zedillo cuestionó además la militarización de la guerra contra las drogas y el alto costo pagado en vidas humanas para, al final, ver que "las cosas siguen en términos de oferta, igual o peor que antes".

"La premisa fundamental es que la prohibición no sirve, la penalización no sirve, la represión no sirve, la militarización no sirve, y la prueba de ello está en los resultados, no hay menos producción de drogas en el mundo, no hay menos consumo de drogas en el mundo y particularmente tenemos en nuestros países más violencia, más descomposición de nuestras instituciones, mayor dificultad para superar los nuevos y los viejos problemas de desarrollo de América Latina", indicó. EFE

